От бурения до блогинга один шаг

Артур поделился тем, как встречали окружающие его новое занятие: «Я чувствовал от друзей и знакомых хейт: „Взрослый мужик, снимаешься в юмористических видео в TikTok“. Вскоре у нас появились друзья-блогеры со всей России, с кем мы в Telegram общались. Мы друг другу всегда помогали советами. Но мы общались всегда онлайн. Я больше всего благодарен „Инсайт Люди“ за живое общение с блогерами, с ребятами, с друзьями. Когда мы начали заниматься съемками, мои друзья не знали, что мы снимаем видео и ведем свои соцсети. Только когда пришли в „Инсайт Люди“, руководитель студии Ирина Шоцкая нам сказала, мол, говорите, вы же миллионники», — поделилась Айгуль.