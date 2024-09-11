От бурения до блогинга один шаг

Posted 11 сентября, 08:00
Published 11 сентября, 08:00
Modified 11 сентября, 08:00
Updated 11 сентября, 08:00
Но в 2019 году на семейном совете они решили поменять образ жизни, купили камеру, компьютер для монтажа и курсы по ведению блога.
«Мы с детьми начали снимать ролики. Семь дней мы делали один ролик, выкладывали и смотрели, что из этого получится. После этого я стал изучать алгоритмы работы TikTok. Стало ясно, что надо снимать по несколько роликов в день. Залог успеха этой площадки — стабильная публикация новых видео. Мы в первый день взяли и сняли за час семь роликов», — поделился Артур.
После Артур купил курсы у блогеров, которые имели уже более 10 миллионов подписчиков в TikTok. Целый месяц Артур изучал основы съемки и впитывал секреты мастерства. Абубакировы переделывали, отправляли готовые ролики. «Так мы делали первый наш канал в TikTok. Мы уже сами начали сниматься. Родственники мои говорили, мол, что вы детей мучаете, сами снимайтесь. Так мы и втянулись, за восемь месяцев свой первый канал мы довели до миллиона подписчиков. Второй канал мы довели до миллиона подписчиков уже за полтора месяца», — сказал блогер.
По словам Артура Абубакирова, главный секрет их популярности — это хорошие видео. Нужно снимать тренды. Кто бы что ни говорил, но заходят именно они. При этом, по мнению блогеров, задача не просто повторить, а сделать намного лучше. В паре жена Артура Айгуль Абубакирова отвечает за творческую часть процесса. Она пишет сценарии и выбирает, что снимать. Съемками занимается сам Артур, над монтажом работают по очереди.
Айгуль Абубакирова рассказала, что старшая дочка, которая снималась с двух с половиной лет, до сих пор любит участвовать в процессе съемок. Дети сами уже придумывают сценарии, рассказывают и просят, чтобы их снимали. «Если к ним прислушаться, они действительно такие интересные вещи придумывают», — поделилась мама-блогер.
Артур поделился тем, как встречали окружающие его новое занятие: «Я чувствовал от друзей и знакомых хейт: „Взрослый мужик, снимаешься в юмористических видео в TikTok“. Вскоре у нас появились друзья-блогеры со всей России, с кем мы в Telegram общались. Мы друг другу всегда помогали советами. Но мы общались всегда онлайн. Я больше всего благодарен „Инсайт Люди“ за живое общение с блогерами, с ребятами, с друзьями. Когда мы начали заниматься съемками, мои друзья не знали, что мы снимаем видео и ведем свои соцсети. Только когда пришли в „Инсайт Люди“, руководитель студии Ирина Шоцкая нам сказала, мол, говорите, вы же миллионники», — поделилась Айгуль.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
Возрастное ограничение 12+