Назван опасный ингредиент мороженого

Posted 11 сентября, 05:25
Published 11 сентября, 05:25
Modified 11 сентября, 05:26
Updated 11 сентября, 05:26
Ученые провели эксперимент на мышах, разделив грызунов на две группы. Первую посадили на диету с добавлением 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы, а вторую, которая выступала контрольной, — с 10% клетчатки.
После окончания эксперимента, продлившегося месяц, в течение недели мыши получали доступ к воде, содержащей декстрансульфат натрия. Это вещество применяется для запуска воспалительных процессов и имитации болезней, связанных с пищеварительной системой, сообщает 360.ru.
В результате ученые выяснили, что потребляющие большое количество гуаровой камеди мыши столкнулись с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника, включая язвенный колит. Помимо этого, у них изменился состав микрофлоры.
Исследователи пояснили, что негативные последствия из-за злоупотребления гуаровой камедью могут проявиться и у людей, но эксперимент на мышах может неточно отражать процессы, происходящие в организме человека.