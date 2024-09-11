Нацпарк «Башкирия» оказался в эпицентре криминального скандала

Posted 11 сентября, 07:48
Published 11 сентября, 07:48
Modified 11 сентября, 08:49
Updated 11 сентября, 08:49
Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на особо охраняемых природных территориях, и результаты оказались неутешительными. Три туристических домика и трансформаторная подстанция, построенные на площади почти 150 квадратных метров в национальном парке «Башкирия», стали настоящей головной болью для экозащитников.
Согласно законодательству, на территориях государственных природных заказников любое строительство должно быть строго ограничено или полностью запрещено, если оно противоречит целям создания этих объектов или причиняет вред уникальным природным комплексам.
Как известно, горе-застройщики явно пренебрегли этими нормами. В результате их действий размер причиненного природе ущерба превысил 210 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура, было возбуждено дело по статье 262 УК РФ — нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.