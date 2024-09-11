Нацпарк «Башкирия» оказался в эпицентре криминального скандала

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на особо охраняемых природных территориях, и результаты оказались неутешительными. Три туристических домика и трансформаторная подстанция, построенные на площади почти 150 квадратных метров в национальном парке «Башкирия», стали настоящей головной болью для экозащитников.