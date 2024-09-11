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Posted 11 сентября, 11:25

Published 11 сентября, 11:25

Modified 11 сентября, 11:27

Updated 11 сентября, 11:27

«Мне повесили кредит»

«Мне повесили кредит»

11 сентября 2024, 11:25
Фото: 1MI
Количество мошеннических атак на банковские счета россиян превысило 150 000 в сутки. На вас заочно оформили кредит: что делать?

В России наблюдается масштабный рост дистанционного мошенничества: ежедневно сотни тысяч банковских счетов становятся целью злоумышленников, стремящихся похитить средства у клиентов. По информации Банка России, в первые три месяца текущего года финансовые учреждения предотвратили почти 13,9 миллиона попыток кражи денег со стороны киберпреступников.

Активность данных преступников поражает размерами: каждый день с банковских счетов россиян происходит более 154 тысяч преступных атак! И, к сожалению, многие из них завершаются успехом.

Согласно «Обзору отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в первом квартале 2024 года мошенникам удалось выманить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей.

Как защитить себя и своих близких от нападок киберпреступников — в материале «Новых Известий».

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