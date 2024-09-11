«Мне повесили кредит»

Согласно «Обзору отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в первом квартале 2024 года мошенникам удалось выманить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей.



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