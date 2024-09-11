Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн

Posted 11 сентября, 15:10
Published 11 сентября, 15:10
Modified 11 сентября, 15:12
Updated 11 сентября, 15:12
Речь идёт о территории в районе проспекта Салавата Юлаева, ограниченной ещё несколькими улицами. Площадь этого участка составляет почти 20 га. Как ранее сообщал Mkset, у компании-победителя аукциона будет на реализацию развития территории 14 лет.
Право на застройку квартала в итоге получила ООО Специализированный застройщик «Евразия». За лот предприятие предложило отдать ₽30 млн. Напомним, начальная цена на заключение контракта составляла ₽6,06 млн.
Ранее Mkset рассказывал, сколько домов собираются снести для возведения нового квартала, а также что ждёт владельцев построек и как отнеслись к плану застройки уфимцы.