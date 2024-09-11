Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн

Речь идёт о территории в районе проспекта Салавата Юлаева, ограниченной ещё несколькими улицами. Площадь этого участка составляет почти 20 га. Как ранее сообщал Mkset, у компании-победителя аукциона будет на реализацию развития территории 14 лет.