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Posted 11 сентября, 15:10

Published 11 сентября, 15:10

Modified 11 сентября, 15:12

Updated 11 сентября, 15:12

Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн

Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн

11 сентября 2024, 15:10
Фото: Макс Штурм
В столице Башкирии стал известен победитель торгов на застройку квартал вокруг «Ар-Рахим».

Речь идёт о территории в районе проспекта Салавата Юлаева, ограниченной ещё несколькими улицами. Площадь этого участка составляет почти 20 га. Как ранее сообщал Mkset, у компании-победителя аукциона будет на реализацию развития территории 14 лет.

Право на застройку квартала в итоге получила ООО Специализированный застройщик «Евразия». За лот предприятие предложило отдать ₽30 млн. Напомним, начальная цена на заключение контракта составляла ₽6,06 млн.

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Ранее Mkset рассказывал, сколько домов собираются снести для возведения нового квартала, а также что ждёт владельцев построек и как отнеслись к плану застройки уфимцы.

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