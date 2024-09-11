Киньте несколько зубчиков чеснока в унитаз, и результат вас удивит

Чеснок уже давно известен своими антибактериальными свойствами, но обычно его использовали только для придания еде пикантного вкуса или для лечения. Зная о его способностях уничтожать вредоносные микроорганизмы, никто не задумывался, что его можно также эффективно использовать и для чистки унитаза. О том, как это сделать рассказала Анна, опытная домохозяйка и блогер канала «Советы для дома».