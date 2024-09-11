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Posted 11 сентября, 12:04

Published 11 сентября, 12:04

Modified 11 сентября, 12:06

Updated 11 сентября, 12:06

Киньте несколько зубчиков чеснока в унитаз, и результат вас удивит

Киньте несколько зубчиков чеснока в унитаз и результат вас удивит

11 сентября 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Киньте несколько зубчиков чеснока в унитаз, и результат вас удивит
О некоторых методах очистки унитаза вы даже не могли себе представить. В этом материале мы расскажем вам о необычном, но крайне эффективном способе дезинфекции унитаза, который поможет вам забыть о неприятных запахах и микробах.

Чеснок уже давно известен своими антибактериальными свойствами, но обычно его использовали только для придания еде пикантного вкуса или для лечения. Зная о его способностях уничтожать вредоносные микроорганизмы, никто не задумывался, что его можно также эффективно использовать и для чистки унитаза. О том, как это сделать рассказала Анна, опытная домохозяйка и блогер канала «Советы для дома».

Почему это важно?

Регулярная чистка унитаза — это не только вопрос эстетики. Унитаз является рассадником большого количества микробов и бактерий. Эти микроорганизмы могут стать причиной неприятного запаха и различных заболеваний.

— Чеснок обладает мощными антибактериальными свойствами, что делает его отличным выбором для домашней дезинфекции, — говорит блогер.

Как приготовить чесночный раствор

  • Подготовка чеснока: возьмите головку чеснока и извлеките из неё около 4 зубчиков. Используя вилку, проколите каждый зубчик по нескольку раз с разных сторон. Поддевающим движением вилки аккуратно извлеките зубчики из головки.

  • Измельчение чеснока: нарежьте извлечённые зубчики чеснока на мелкие кусочки. Можно также использовать чеснокодавилку или блендер для получения более мелкой консистенции.

  • Приготовление настоя: в кастрюле налейте 0,5 литра воды и поставьте на средний огонь. Доведите воду до кипения. Добавьте измельчённый чеснок в кипящую воду. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите смесь в течение 5 минут. После 5 минут выключите огонь и оставьте кастрюлю с чесночным раствором под крышкой для остывания до комнатной температуры.

  • Процеживание настоя: возьмите миску и установите над ней ситечко. Чтобы ситечко не соскальзывало, можно подложить под него чайную ложку. Аккуратно процедите остывший чесночный раствор через ситечко в миску, отделяя чесночные остатки от жидкости.

— Полученный чесночный настой можно хранить в плотно закрытой стеклянной бутылке в холодильнике до 1 недели, — рекомендует Анна.

Как использовать чесночный раствор

Теперь, когда наш раствор готов, вылейте его в унитаз. Распределите жидкость по всей поверхности с помощью ёршика и оставьте на ночь. Утром ещё раз почистите унитаз ёршиком и смойте несколько раз. Этот простой, но эффективный метод поможет вам избавиться от микробов и неприятного запаха.

— Помимо внутренней части унитаза, важно также очищать кнопку смыва, бачок и внешнюю сторону чаши. Это поможет вам поддерживать полную гигиену и предотвратить распространение бактерий, — комментирует домохозяка.
Как вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?
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