Кемеровчане пожаловались на свалку у ЖД вокзала

Жительница Кемерова разместила в социальных сетях видеообращение к администрации города, показав свалку, образовавшуюся на территории ЖД вокзала. По словам женщины, мусор на площади лежит с зимы и привлекает мышей и крыс, которых не раз замечали жители и гости города. Она также отметила, что уже обращалась в различные инстанции, однако каждая организация перекладывает ответственность и не реагирует на жалобы, пишет VSE42.RU.