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Posted 11 сентября, 16:15

Published 11 сентября, 16:15

Modified 11 сентября, 16:19

Updated 11 сентября, 16:19

Кемеровчане пожаловались на свалку у ЖД вокзала

11 сентября 2024, 16:15
Жители Кемерова возмущены отсутствием уборки на территории «лица города» — железнодорожного вокзала.

Жительница Кемерова разместила в социальных сетях видеообращение к администрации города, показав свалку, образовавшуюся на территории ЖД вокзала. По словам женщины, мусор на площади лежит с зимы и привлекает мышей и крыс, которых не раз замечали жители и гости города. Она также отметила, что уже обращалась в различные инстанции, однако каждая организация перекладывает ответственность и не реагирует на жалобы, пишет VSE42.RU.

— В какие бы организации мы не звонили по поводу этого мусора, нам нигде не могут дать однозначный ответ, — пожаловалась местная жительница на бездействие властей.

Комментаторы отметили, что за чистотой территории вокзала не следят уже не первый год, а грызуны стали «неотъемлемой частью антуража этого места».

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