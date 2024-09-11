Кемеровчане пожаловались на свалку у ЖД вокзала

Posted 11 сентября, 16:15
Published 11 сентября, 16:15
Modified 11 сентября, 16:19
Updated 11 сентября, 16:19
Жительница Кемерова разместила в социальных сетях видеообращение к администрации города, показав свалку, образовавшуюся на территории ЖД вокзала. По словам женщины, мусор на площади лежит с зимы и привлекает мышей и крыс, которых не раз замечали жители и гости города. Она также отметила, что уже обращалась в различные инстанции, однако каждая организация перекладывает ответственность и не реагирует на жалобы, пишет VSE42.RU.
— В какие бы организации мы не звонили по поводу этого мусора, нам нигде не могут дать однозначный ответ, — пожаловалась местная жительница на бездействие властей.
Комментаторы отметили, что за чистотой территории вокзала не следят уже не первый год, а грызуны стали «неотъемлемой частью антуража этого места».