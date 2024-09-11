Кемеровчане оценили желаемый уровень МРОТ в 53 тысячи рублей

Posted 11 сентября, 16:03
Published 11 сентября, 16:03
Modified 11 сентября, 16:04
Updated 11 сентября, 16:04
По данным SuperJob, самый высокий запрос к уровню МРОТ зафиксирован у москвичей — в среднем 60 200 рублей в месяц. При этом отмечается, что по факту минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 29 389 рублей, пишет VSE42.RU.
На втором месте по желаемому уровню МРОТ находится Хабаровск (56 000 рублей), на третьем — Санкт-Петербург (55 800 рублей).
При этом самые низкие ожидания к уровню МРОТ в Рязани (45 800 рублей), Кирове и Липецке (по 46 700 рублей).