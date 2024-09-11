Кемеровчане оценили желаемый уровень МРОТ в 53 тысячи рублей

По данным SuperJob, самый высокий запрос к уровню МРОТ зафиксирован у москвичей — в среднем 60 200 рублей в месяц. При этом отмечается, что по факту минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 29 389 рублей, пишет VSE42.RU.