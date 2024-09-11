mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 10:17

Published 11 сентября, 10:17

Modified 11 сентября, 10:17

Updated 11 сентября, 10:17

Кафедра РЭО в университете Плеханова приняла первых студентов-бакалавров

Кафедра РЭО в университете Плеханова приняла первых студентов-бакалавров

11 сентября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
10 сентября в РЭУ имени Г. В. Плеханова начала работать первая базовая кафедра, основанная ППК «Российский экологический оператор». Здесь готовят специалистов для циркулярной экономики. Первые студенты новой кафедры обучаются по программе бакалавриата.

На должность завкафедрой назначен руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что Плехановский университет является одним из ведущих вузов страны, активно занимающихся экологической тематикой. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году после заключения соглашения о совместной работе в сфере образования и науки. Буцаев выразил благодарность университету, а также лично ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него миссию заведующего кафедры, пишет 56orb.ru.

Следует отметить, что базовая кафедра РЭО была официально включена в структуру учебного заведения 3 апреля 2023 года. Совместно с РЭО вуз разработал шесть образовательных программ для студентов, включая программу «Экология и экономика природопользования» для бакалавров.

Две программы рассчитаны на магистров: «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий». Остальные три ориентированы на тех, кто намерен получить дополнительное профессиональное образование. Это программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России», «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».

404 человека прошли обучение по программам дополнительного образования, а 116 специалистов, работающих в сфере обращения с отходами в новых регионах, повысили свои профессиональные навыки. На данный момент 16 студентов обучаются по магистерским программам.

Подпишитесь
Популярное