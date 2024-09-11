Кафедра РЭО в университете Плеханова приняла первых студентов-бакалавров

На должность завкафедрой назначен руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что Плехановский университет является одним из ведущих вузов страны, активно занимающихся экологической тематикой. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году после заключения соглашения о совместной работе в сфере образования и науки. Буцаев выразил благодарность университету, а также лично ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него миссию заведующего кафедры, пишет 56orb.ru.