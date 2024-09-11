Кафедра РЭО в университете Плеханова приняла первых студентов-бакалавров

Posted 11 сентября, 10:17
Published 11 сентября, 10:17
Modified 11 сентября, 10:17
Updated 11 сентября, 10:17
На должность завкафедрой назначен руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что Плехановский университет является одним из ведущих вузов страны, активно занимающихся экологической тематикой. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году после заключения соглашения о совместной работе в сфере образования и науки. Буцаев выразил благодарность университету, а также лично ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него миссию заведующего кафедры, пишет 56orb.ru.
Следует отметить, что базовая кафедра РЭО была официально включена в структуру учебного заведения 3 апреля 2023 года. Совместно с РЭО вуз разработал шесть образовательных программ для студентов, включая программу «Экология и экономика природопользования» для бакалавров.
Две программы рассчитаны на магистров: «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий». Остальные три ориентированы на тех, кто намерен получить дополнительное профессиональное образование. Это программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России», «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».
404 человека прошли обучение по программам дополнительного образования, а 116 специалистов, работающих в сфере обращения с отходами в новых регионах, повысили свои профессиональные навыки. На данный момент 16 студентов обучаются по магистерским программам.