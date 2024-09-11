Хлоргексидин: секреты применения в домашнем хозяйстве, о которых вы не догадывались

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие, — это неприятный запах верхней одежды. Со временем, особенно в активный период носки, куртки и пальто начинают впитывать запах пота, что доставляет дискомфорт. Стирать верхнюю одежду каждый день невозможно, и здесь на помощь приходит хлоргексидин. Достаточно перелить его в распылитель и обработать участки под мышками. Средство уничтожит бактерии, вызывающие неприятный запах, и не оставит следов на ткани.