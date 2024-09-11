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Posted 11 сентября, 12:46

Published 11 сентября, 12:46

Modified 11 сентября, 12:48

Updated 11 сентября, 12:48

Хлоргексидин: секреты применения в домашнем хозяйстве, о которых вы не догадывались

Хлоргексидин: секреты применения в домашнем хозяйстве, о которых вы не догадывались

11 сентября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Хлоргексидин: секреты применения в домашнем хозяйстве, о которых вы не догадывались
Хлоргексидин, известный как популярный антисептик для обработки ран, нашел новое применение в домашнем хозяйстве. Эксперты утверждают, что это средство способно решить множество бытовых проблем, делая жизнь проще и комфортнее.

Хлоргексидин — это мощный антисептик, который эффективно уничтожает большинство известных бактерий. Обычно его используют для обработки ран, но, как оказалось, его возможности гораздо шире. С его помощью можно бороться с неприятными запахами и предотвращать развитие плесени и грибка.

Эксперт Марина Жукова делится своими советами по использованию этого средства в домашних условиях, которые, по её словам, не оставят вас равнодушными.

Свежесть верхней одежды: борьба с неприятными запахами

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие, — это неприятный запах верхней одежды. Со временем, особенно в активный период носки, куртки и пальто начинают впитывать запах пота, что доставляет дискомфорт. Стирать верхнюю одежду каждый день невозможно, и здесь на помощь приходит хлоргексидин. Достаточно перелить его в распылитель и обработать участки под мышками. Средство уничтожит бактерии, вызывающие неприятный запах, и не оставит следов на ткани.

Свежесть верхней одежды: борьба с неприятными запахамиСвежесть верхней одежды: борьба с неприятными запахами
Фото: Изображение Midjourney. Свежесть верхней одежды: борьба с неприятными запахами
— Хлоргексидин является бесцветным, поэтому использование его для обработки одежды не приведет к появлению пятен. Просто распылите его на нужные участки и дайте полностью высохнуть, — рекомендует Марина Жукова.

Холодильник без неприятного запаха

Еще одно применение хлоргексидина — это борьба с запахами в холодильнике. Неприятный аромат может появляться из-за бактерий, которые размножаются на стенках и полках устройства. Для решения этой проблемы достаточно обильно нанести хлоргексидин на внутренние поверхности холодильника и дать ему высохнуть. Средство убьет бактерии, и запах исчезнет.

— Наношу хлоргексидин обильно и даю естественным образом высохнуть. Это самый быстрый и эффективный способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике, — делится своим опытом блогер.
Холодильник без неприятного запахаХолодильник без неприятного запаха
Фото: Изображение Midjourney. Холодильник без неприятного запаха

Стиральная машина: профилактика грибка и плесени

Стиральная машина — это еще одно место, где может образоваться плесень и грибок, особенно в резиновых уплотнителях. Хлоргексидин отлично справляется с этой задачей. Для профилактики достаточно налить немного средства за резинку уплотнителя, подержать несколько минут и вытереть насухо. Также можно запустить холостой цикл стирки с обильно пропитанной хлоргексидином салфеткой при температуре 40 градусов. Это избавит от затхлого запаха и предотвратит развитие грибка.

— Использование хлоргексидина эффективно предотвращает развитие грибка и плесени. Однократная обработка обеспечит длительную защиту и избавит от неприятных запахов, — отмечает Марина Жукова.
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