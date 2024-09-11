Экономьте деньги: как правильно развести уксус и использовать при стирке

При добавлении уксуса в стиральную машину вы не только помогаете сохранить яркость цветных тканей, но и поддерживаете белизну белого белья. Уксус обладает свойством нейтрализовать щелочи, содержащиеся в моющих средствах, которые со временем могут выцветать ткани. Кроме того, он действует как отбеливатель, удаляя желтизну и придавая белью свежий вид.