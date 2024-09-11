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Posted 11 сентября, 15:00

Published 11 сентября, 15:00

Modified 12 сентября, 00:18

Updated 12 сентября, 00:18

Экономьте деньги

Экономьте деньги: как правильно развести уксус и использовать при стирке

11 сентября 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Экономьте деньги
Как обычный столовый уксус может стать незаменимым помощником в вашем хозяйстве, особенно когда дело касается стирки. Возможно, вы еще не знали, но этот расствор способен не только улучшить качество одежды, но и значительно сэкономить ваши средства.

Вы когда-нибудь задумывались, почему новые полотенца плохо впитывают влагу и кажутся немного синтетическими? Дело в том, что их пропитывают специальными веществами на фабрике, которые могут оставаться на ткани даже после первой стрике.

Добавление небольшого количества уксуса в стиральную машину помогает устранить эту пропитку, делая вещи мягкими и приятными на ощупь. Где еще можно применить средство рассказала опытная домохозяйка и блогер Мария Ефремова.

Как уксус помогает сохранить цвет?

Одна из самых неприятных ситуаций — это когда новая цветная одежда линяет при первой же стирке. Уксус может помочь избежать этого.

— Достаточно замочить одежду в воде с добавлением этого средства, а потом стирать, и цвет не уйдёт, и красить не будет, — рассказывает в комментариях Света Гребик, эксперт по домашнему хозяйству.

Это особенно важно, если вы планируете стирать темные и светлые вещи вместе. Уксус помогает закрепить цвет и предотвращает его вымывание.

Антистатические свойства столового уксуса

Еще одно полезное свойство уксуса — это антистатический эффект. Он помогает избавиться от налипшей шерсти домашних животных и предотвращает накопление статического электричества на одежде.

Как уксус помогает сохранить цвет?Как уксус помогает сохранить цвет?
Фото: Изображение Midjourney. Как уксус помогает сохранить цвет?

Дезинфекция стиральной машины

Мало кто задумывается о том, что внутри стиральной машины может скапливаться грязь и бактерии. Для дезинфекции достаточно налить в барабан столовый уксус и включить режим «Полоскание/Отжим». Это простой и эффективный способ поддерживать чистоту внутри вашей машины.

— Для поддержания стиральной машины в рабочем состоянии рекомендуется раз в месяц запускать стирку без белья с добавлением двух стаканов. Это поможет смыть грязь и известковый налет, продлевая срок службы вашей техники, — рекомендует Марина Еремеева.

Удаление неприятных запахов

Табачный дым, запах пота и другие неприятные ароматы могут впитываться в ткани. Постирав шторы или диванные подушки с использованием уксуса, вы избавитесь от этих запахов.

— Добавьте 1 стакан (240 мл) уксуса в барабан стиральной машины вместе с одеждой перед началом стирки, — делится в комментариях домохозяйка Виктория.

Это делает уксус отличной альтернативой химическим освежителям воздуха и кондиционерам для белья.

Уксус для удаления пятен

При добавлении уксуса в стиральную машину вы не только помогаете сохранить яркость цветных тканей, но и поддерживаете белизну белого белья. Уксус обладает свойством нейтрализовать щелочи, содержащиеся в моющих средствах, которые со временем могут выцветать ткани. Кроме того, он действует как отбеливатель, удаляя желтизну и придавая белью свежий вид.

— Он также отлично подходит для борьбы с пятнами от кофе, чая, варенья или вина достаточно распылить небольшое количество уксуса непосредственно на пятно и оставить его на 10 минут, — делится советом блогер.

За это время уксус разрушит молекулы пигмента, делая их легче удаляемыми. После этого ткань можно стирать в обычном режиме. Это эффективный и экологичный способ ухода за вашим бельем.

Уксус для удаления пятенУксус для удаления пятен
Фото: Изображение Midjourney. Уксус для удаления пятен

Как правильно использовать уксус при стирке?

При стирке обычно используют белый дистиллированный уксус концентрацией 9% (столовый уксус). При каждой стирке достаточно добавить 100 мл (половину стакана) столового уксуса в барабан стиральной машины. Если вы сомневаетесь в стойкости краски, замочите одежду в растворе уксуса и воды перед стиркой.

Как правильно развести уксус?

Иногда нам не хватает нужных ингредиентов, но не стоит сразу покупать новую бутылку уксуса, если у вас уже есть 70%-ный раствор. Чтобы превратить 70% уксус в 9%, достаточно разбавить его водой.

Для приготовления 1,5 литра 9% уксуса из 70% эссенции вам понадобится:

  • пластиковая бутылка или иная тара с крышкой
  • 1,5 литра воды
  • Приблизительно 45 мл (около 1 столовой ложки) 70% уксуса

Инструкции:

  1. Налейте 1,5 литра воды в чистую емкость.
  2. Добавьте 45 мл (1 столовую ложку) 70% уксуса в воду.
  3. Тщательно перемешайте содержимое, чтобы уксус равномерно распределился по всему объему.

Если вам нужен объем меньше, то представляем расчеты для 500 мл:

  • 500 мл воды
  • Приблизительно 15 мл (около 0,5 столовой ложки) 70%-го уксуса

Инструкции:

  1. Налейте 500 мл воды в чистую емкость.
  2. Добавьте 15 мл (примерно 0,5 столовой ложки) 70%-го уксуса в воду.
  3. Тщательно перемешайте содержимое.

Ранее эксперты рассказали почему нельзя сушить белье на улице.

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#Ольга Харина#Квартира#Одежда#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты
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