Экономьте деньги: как правильно развести уксус и использовать при стирке

Posted 11 сентября, 15:00
Published 11 сентября, 15:00
Modified 12 сентября, 00:18
Updated 12 сентября, 00:18
Вы когда-нибудь задумывались, почему новые полотенца плохо впитывают влагу и кажутся немного синтетическими? Дело в том, что их пропитывают специальными веществами на фабрике, которые могут оставаться на ткани даже после первой стрике.
Добавление небольшого количества уксуса в стиральную машину помогает устранить эту пропитку, делая вещи мягкими и приятными на ощупь. Где еще можно применить средство рассказала опытная домохозяйка и блогер Мария Ефремова.
Одна из самых неприятных ситуаций — это когда новая цветная одежда линяет при первой же стирке. Уксус может помочь избежать этого.
— Достаточно замочить одежду в воде с добавлением этого средства, а потом стирать, и цвет не уйдёт, и красить не будет, — рассказывает в комментариях Света Гребик, эксперт по домашнему хозяйству.
Это особенно важно, если вы планируете стирать темные и светлые вещи вместе. Уксус помогает закрепить цвет и предотвращает его вымывание.
Еще одно полезное свойство уксуса — это антистатический эффект. Он помогает избавиться от налипшей шерсти домашних животных и предотвращает накопление статического электричества на одежде.
Мало кто задумывается о том, что внутри стиральной машины может скапливаться грязь и бактерии. Для дезинфекции достаточно налить в барабан столовый уксус и включить режим «Полоскание/Отжим». Это простой и эффективный способ поддерживать чистоту внутри вашей машины.
— Для поддержания стиральной машины в рабочем состоянии рекомендуется раз в месяц запускать стирку без белья с добавлением двух стаканов. Это поможет смыть грязь и известковый налет, продлевая срок службы вашей техники, — рекомендует Марина Еремеева.
Табачный дым, запах пота и другие неприятные ароматы могут впитываться в ткани. Постирав шторы или диванные подушки с использованием уксуса, вы избавитесь от этих запахов.
— Добавьте 1 стакан (240 мл) уксуса в барабан стиральной машины вместе с одеждой перед началом стирки, — делится в комментариях домохозяйка Виктория.
Это делает уксус отличной альтернативой химическим освежителям воздуха и кондиционерам для белья.
При добавлении уксуса в стиральную машину вы не только помогаете сохранить яркость цветных тканей, но и поддерживаете белизну белого белья. Уксус обладает свойством нейтрализовать щелочи, содержащиеся в моющих средствах, которые со временем могут выцветать ткани. Кроме того, он действует как отбеливатель, удаляя желтизну и придавая белью свежий вид.
— Он также отлично подходит для борьбы с пятнами от кофе, чая, варенья или вина достаточно распылить небольшое количество уксуса непосредственно на пятно и оставить его на 10 минут, — делится советом блогер.
За это время уксус разрушит молекулы пигмента, делая их легче удаляемыми. После этого ткань можно стирать в обычном режиме. Это эффективный и экологичный способ ухода за вашим бельем.
При стирке обычно используют белый дистиллированный уксус концентрацией 9% (столовый уксус). При каждой стирке достаточно добавить 100 мл (половину стакана) столового уксуса в барабан стиральной машины. Если вы сомневаетесь в стойкости краски, замочите одежду в растворе уксуса и воды перед стиркой.
Иногда нам не хватает нужных ингредиентов, но не стоит сразу покупать новую бутылку уксуса, если у вас уже есть 70%-ный раствор. Чтобы превратить 70% уксус в 9%, достаточно разбавить его водой.
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