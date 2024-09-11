Доктор рассказала о трех главных ошибках в питании для пенсионеров

Кроме того, Калошина подчеркнула важность молочных продуктов в рационе пожилых людей. Для тех, кто не переносит молоко, можно использовать его в кофе или чае, чтобы получить необходимый кальций и витамины, растворимые в жирах. В случае трудностей с усвоением молока следует обращать внимание на кисломолочные продукты, сыр и творог, что желательно делать не менее трёх раз в день.