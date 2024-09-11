Доктор рассказала о трех главных ошибках в питании для пенсионеров

Posted 11 сентября, 04:00
Published 11 сентября, 04:00
Modified 13 сентября, 08:08
Updated 13 сентября, 08:08
Доктор Мария Калошина обсудила распространённые ошибки в питании пожилых людей. Она акцентировала внимание на важности белков для сохранения мышечной массы, опровергая мнение о том, что они могут навредить почкам, что является заблуждением.
Кроме того, Калошина подчеркнула важность молочных продуктов в рационе пожилых людей. Для тех, кто не переносит молоко, можно использовать его в кофе или чае, чтобы получить необходимый кальций и витамины, растворимые в жирах. В случае трудностей с усвоением молока следует обращать внимание на кисломолочные продукты, сыр и творог, что желательно делать не менее трёх раз в день.
Существует также мнение, что обильное питьё может привести к отёкам и проблемам с почками. Однако на самом деле рекомендуется употреблять примерно два литра воды ежедневно для нормального функционирования почек. Поддержание адекватного уровня жидкости также снижает риск образования камней и способствует здоровой работе пищеварительной системы, пишет ИА RuNews24.ru.
По мнению Марии Калошиной, правильное и сбалансированное питание играет важную роль в поддержании здоровья, а устранение этих распространённых ошибок может существенно улучшить жизнь пожилых людей. Здоровые пенсионеры должны стремиться к ежедневному потреблению двух-трёх порций белков.