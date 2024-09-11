Бандитов из клипа рэпера Face* задержали в Уфе

Последний эпизод с участием члена преступной группы произошёл в июле 2022 года. Двое подсудимых разыграли сцену перед уфимцем — один из злоумышленников напал на прохожего якобы за нарушение ПДД, второй же бандит «заступился» за жертву и сцепился с подельником. Позже ничего не подозревающему горожанину сообщили, что напавший на него — криминальный авторитет, и теперь, чтобы у уфимца не было проблем, ему требуется заплатить ₽5 тысяч.