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Posted 11 сентября, 18:04

Published 11 сентября, 18:04

Modified 11 сентября, 19:18

Updated 11 сентября, 19:18

Бандитов из клипа рэпера Face* задержали в Уфе

Бандитов из клипа рэпера Face* задержали в Уфе

11 сентября 2024, 18:04
Фото: Кировский райсуд Уфы
Четвертым уфимцам — членам ОПГ огласил приговор Кировский райсуд города, об этом в среду, 11 сентября, сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Как утверждает следствие, уфимцы ровно два года — с августа 2020 по август 2022 года — занимались в городе грабежом, вымогательством, разбоем и другими злодеяниями. Так, преступники ограбили 13 человек, угрожая избиением. Одного из потерпевших злоумышленники похитили и отвезли к бабушке, у которой требовали за освобождение внука ₽150 тысяч.

Последний эпизод с участием члена преступной группы произошёл в июле 2022 года. Двое подсудимых разыграли сцену перед уфимцем — один из злоумышленников напал на прохожего якобы за нарушение ПДД, второй же бандит «заступился» за жертву и сцепился с подельником. Позже ничего не подозревающему горожанину сообщили, что напавший на него — криминальный авторитет, и теперь, чтобы у уфимца не было проблем, ему требуется заплатить ₽5 тысяч.

Всего за два года преступники выручили порядка ₽443 тысяч. Свою вину они признали частично. Двое злоумышленников получили 8 и 12 лет лишения свободы. Ещё один подельник получил 4,5 года. Четвёртый бандит — шесть лет условно.

Местные Telegram-каналы углядели во внешности подсудимых сходство с героями клипа на песню рэпера Face*. Двое злоумышленников уже после создания ОПГ снялись в видеоролике к треку «Просто». Клип снимали на фоне городских пейзажей Уфы. Среди прочих героев, в нём фигурировал и дедушка исполнителя.

Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
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Ранее Mkset сообщал о том, что в России завели уголовное дело на рэпера Моргенштерна* — исполнителю инкриминировали статью об уклонении от обязательств иноагента.

* — объявлены иноагентами.

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