Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии

Согласно материалам дела, все началось еще в 2016 году, когда один из бывших сотрудников ДПС из города Салават решил «погреться» на незаконных доходах. Он разработал хитроумный план по похищению денег у страховых компаний. Не дождавшись лучшей жизни на пенсии, наш герой обратился к своему коллеге — инспектору ГИБДД — с предложением о взятке. За сумму от 10 до 20 тысяч рублей тот должен был оформлять поддельные документы о несуществующих ДТП.