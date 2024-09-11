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Posted 11 сентября, 10:26

Published 11 сентября, 10:26

Modified 11 сентября, 10:30

Updated 11 сентября, 10:30

Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии

Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии

11 сентября 2024, 10:26
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Преступная группа, обманом зарабатывавшая на страховых выплатах, предстанет перед судом, сообщает в среду, 11 сентября, прокуратура Башкирии.

В схеме мошенничества в сфере автострахования, оказались замешаны как бывшие сотрудники полиции, так и местные жители. По информации прокуратуры Республики, уголовное дело против этой преступной группы уже направлено в суд.

Согласно материалам дела, все началось еще в 2016 году, когда один из бывших сотрудников ДПС из города Салават решил «погреться» на незаконных доходах. Он разработал хитроумный план по похищению денег у страховых компаний. Не дождавшись лучшей жизни на пенсии, наш герой обратился к своему коллеге — инспектору ГИБДД — с предложением о взятке. За сумму от 10 до 20 тысяч рублей тот должен был оформлять поддельные документы о несуществующих ДТП.

В течение трех лет с 2016 по 2019 годы такие махинации принесли им немалые дивиденды: всего было оформлено 25 фиктивных аварий на общую сумму более 228 тысяч рублей. И это еще не всё — после увольнения со службы эти ловкие мошенники продолжили свою преступную деятельность и даже начали передавать взятки своим действующим коллегам.

Как результат — три бывших сотрудника ДПС и восемь граждан Республики теперь обвиняются в получении и даче взятки, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Страховым компаниям причинен ущерб в размере 1,4 млн рублей. Все обвиняемые признали свою вину и готовы ответить за свои действия перед законом.

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