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Застройщики положили глаз на Старую Уфу

Застройщики положили глаз на Старую Уфу

10 сентября 2024, 08:54
Аффилированная с ООО «Самолет-Регионы» строительная компания займется планировкой территории возле проспекта Салавата Юлаева, сообщается в документах мэрии во вторник, 10 октября.

Открытая менее года назад компания «Специализированный застройщик Проект С-62» обратилась в мэрию Уфы с обращением о разработке планов планировки и межевания огромной площади в границах города. Этот, интересующий застройщиков квартал, расположен в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и проектируемыми улицами в Советском районе. Общая площадь участка составляет 30,9 га городских земель. Они относятся к территории так называемой Старой Уфы.

Конкретных планов по застройке территории в обращении компании и постановлении мэрии Уфы не значится. Известно, что до начала проектирования «Специализированный застройщик Проект С-62» должен будет выполнить инженерные изыскания и соотнести перспективы развития участка с градостроительным заданием и Генпланом Уфы до 2024 года. Сейчас участок предназначен сразу для нескольких видов строительства — от создания парков и скверов до строительства жилых высоток и производственных помещений.

Важно уточнить, что согласно данным Федеральной налоговой инспекции Уфы, «Специализированный застройщик Проект С-62» было открыто с уставным капиталом в ₽10 000 в ноябре 2023 года. Учредителем компании выступает ООО «Самолет-Регионы», аффилированной с ПАО «ГК „Самолет“. Он, в свою очередь — один из крупнейших девелоперов в России. ГК „Самолет“ за все время работы сдала 346 домов.

Зона планировкиЗона планировки
Зона планировки
Фото: google.com
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