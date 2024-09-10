Застройщики положили глаз на Старую Уфу

Открытая менее года назад компания «Специализированный застройщик Проект С-62» обратилась в мэрию Уфы с обращением о разработке планов планировки и межевания огромной площади в границах города. Этот, интересующий застройщиков квартал, расположен в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и проектируемыми улицами в Советском районе. Общая площадь участка составляет 30,9 га городских земель. Они относятся к территории так называемой Старой Уфы.



Конкретных планов по застройке территории в обращении компании и постановлении мэрии Уфы не значится. Известно, что до начала проектирования «Специализированный застройщик Проект С-62» должен будет выполнить инженерные изыскания и соотнести перспективы развития участка с градостроительным заданием и Генпланом Уфы до 2024 года. Сейчас участок предназначен сразу для нескольких видов строительства — от создания парков и скверов до строительства жилых высоток и производственных помещений.



Важно уточнить, что согласно данным Федеральной налоговой инспекции Уфы, «Специализированный застройщик Проект С-62» было открыто с уставным капиталом в ₽10 000 в ноябре 2023 года. Учредителем компании выступает ООО «Самолет-Регионы», аффилированной с ПАО «ГК „Самолет“. Он, в свою очередь — один из крупнейших девелоперов в России. ГК „Самолет“ за все время работы сдала 346 домов.