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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

Зашибить байкера в Башкирии — ₽354000

Зашибить байкера в Башкирии — ₽354000

10 сентября 2024, 12:09
Фото: 1MI
Именно такую сумму придется выложить не отличающемуся крепкими нервами и любовью к чужим детям жителю Бурзянского района, сообщает во вторник, 10 сентября, пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Весенне-летне-осенний период — сезон покатушек для всех владельцев железных коней. Улицы городов, сел и деревень Башкирии наводняют грохочущие «бешеные табуретки». Именно это и послужило началом происшествия, которое довело двух жителей Бурзянского района до больницы и суда.

Летом 2023 года 13-летний парень вместе со своими друзьями рассекал на мопеде по улице Заки Валиди в селе Старосубхангулово. Естественно, всё веселье проходило с присущим грохотом и на высокой скорости. И тут нервы одного из жителей села дали слабину. Он выбежал на дорогу и бросил в след малолетним байкерам полено. Дрова угодили в 13-летнего мотоциклиста. Юный байкер из-за удар полном по голове потерял управление мопедом и врезался в магистральную газовую трубу. Подростка экстренно увезли в больницу. После прохождения курса лечения врачи пришли к выводу, что его здоровью причинен тяжкий вред.

На основании справки государственный обвинитель заявил иск в суд в интересах мопедиста. Белорецкий межрайонный суд постановил взыскать с метателя полена ₽354 000.

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