Зашибить байкера в Башкирии — ₽354000

Весенне-летне-осенний период — сезон покатушек для всех владельцев железных коней. Улицы городов, сел и деревень Башкирии наводняют грохочущие «бешеные табуретки». Именно это и послужило началом происшествия, которое довело двух жителей Бурзянского района до больницы и суда.



Летом 2023 года 13-летний парень вместе со своими друзьями рассекал на мопеде по улице Заки Валиди в селе Старосубхангулово. Естественно, всё веселье проходило с присущим грохотом и на высокой скорости. И тут нервы одного из жителей села дали слабину. Он выбежал на дорогу и бросил в след малолетним байкерам полено. Дрова угодили в 13-летнего мотоциклиста. Юный байкер из-за удар полном по голове потерял управление мопедом и врезался в магистральную газовую трубу. Подростка экстренно увезли в больницу. После прохождения курса лечения врачи пришли к выводу, что его здоровью причинен тяжкий вред.



На основании справки государственный обвинитель заявил иск в суд в интересах мопедиста. Белорецкий межрайонный суд постановил взыскать с метателя полена ₽354 000.