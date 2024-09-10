Врач перечислил ранние симптомы опухоли мозга

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По его словам, такие головные боли отличаются от обычной мигрени тем, что они более частые и «нарастающие», долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.
Тан добавил, что есть и другие тревожные симптомы — размытость и двоение в глазах, появление «слепых пятен» или снижение периферического зрения.
«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», — считает врач.
Еще ряд симптомов связан с двигательной активностью. Человеку сложнее становиться удерживать равновесие, появляются трудности при ходьбе, сообщает 360.ru.