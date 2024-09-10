mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Врач перечислил ранние симптомы опухоли мозга

10 сентября 2024, 05:38
Среди ранних симптомов опухоли мозга, которые едва заметны и поэтому их легко пропустить, могут быть утренние или ночные головные боли. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский врач-терапевт Чун Тан.

По его словам, такие головные боли отличаются от обычной мигрени тем, что они более частые и «нарастающие», долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

Тан добавил, что есть и другие тревожные симптомы — размытость и двоение в глазах, появление «слепых пятен» или снижение периферического зрения.

«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», — считает врач.

Еще ряд симптомов связан с двигательной активностью. Человеку сложнее становиться удерживать равновесие, появляются трудности при ходьбе, сообщает 360.ru.

Подпишитесь
В Башкирии снесут более 500 домов
Сегодня, 04:54
Осень в Башкирии отменяется
Вчера, 17:17
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
Вчера, 16:55
За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии
Сегодня, 04:35
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
Вчера, 16:55
Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу
Вчера, 17:07