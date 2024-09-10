В Уфе появится зоопарк за ₽26 млн

Освоение территории лесопарка площадью 11,9 гектара пройдет в два этапа. В рамках первого этапа планируется освоить участок площадью 4,7 гектара, где будут построены основные объекты для функционирования зоопарка и новые экспозиции. Во втором этапе создадут научно-технический парк с музеем и новыми вольерами.