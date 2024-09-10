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В Уфе появится зоопарк за ₽26 млн

В Уфе появится зоопарк за ₽26 млн

10 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок в понедельник, 9 сентября.

Начальная максимальная цена контракта составляет 25,9 миллиона рублей, а итоги процедуры подведут уже 19 сентября.

В задачи исполнителя войдут проведение изыскательских работ и разработка концепции вместе с проектно-сметной документацией. Кроме того, проект должен получить положительное заключение госэкспертизы — это необходимый этап для дальнейшего движения к созданию зоопарка.

Строительство самого зоопарка запланировано на 2027–2029 годы и также будет финансироваться из бюджетов Уфы и Республики Башкортостан. Важно отметить, что стоимость возведения объекта определит именно разработанный проект.

Освоение территории лесопарка площадью 11,9 гектара пройдет в два этапа. В рамках первого этапа планируется освоить участок площадью 4,7 гектара, где будут построены основные объекты для функционирования зоопарка и новые экспозиции. Во втором этапе создадут научно-технический парк с музеем и новыми вольерами.

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