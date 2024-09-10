В районную больницу Янаула поступил высокотехнологичный комплекс КТ

Добавим, что за последние пять лет башкирские нефтяники реализовали более 50 проектов по строительству и реконструкции медицинских учреждений в республике, в том числе — нейростудия на базе центра абилитации «Любимый малыш» (Уфа), медицинский комплекс (с. Верхнеяркеево Илишевского района РБ), ФАП (с. Старые Турбаслы), две поликлиники модульного типа (Дуванский район РБ), сельская участковая больница (с. Петровское Ишимбайского района РБ), поликлиника для близлежащих населенных пунктов (с. Нагаево).