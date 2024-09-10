В районную больницу Янаула поступил высокотехнологичный комплекс КТ

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Для размещения нового медицинского комплекса томографии был специально отремонтирован отдельный блок больницы, также его оборудовали в соответствии со всеми требованиями безопасности. По словам врачей, высокоточное оборудование позволит проводить качественную диагностику пациентов, в том числе — исследования заболевания сосудов и костных структур, проверять состояние брюшной полости, головного мозга, органов малого таза и др.
Оснастила новым комплексом КТ районную больницу АНК «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью». Теперь новое оборудование доступно для населения всего Янаульского района РБ (43 тыс. человек). Исследования на томографе выполняются бесплатно по направлению врача. Ранее для такого обследования приходилось ездить в соседний Нефтекамск или даже Уфу — только дорога занимала несколько часов.
Добавим, что за последние пять лет башкирские нефтяники реализовали более 50 проектов по строительству и реконструкции медицинских учреждений в республике, в том числе — нейростудия на базе центра абилитации «Любимый малыш» (Уфа), медицинский комплекс (с. Верхнеяркеево Илишевского района РБ), ФАП (с. Старые Турбаслы), две поликлиники модульного типа (Дуванский район РБ), сельская участковая больница (с. Петровское Ишимбайского района РБ), поликлиника для близлежащих населенных пунктов (с. Нагаево).