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Уфимское мороженое взлетело до небес

Уфимское мороженое взлетело до небес

10 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Теперь туристы смогут насладиться настоящим башкирским десертом прямо в полёте, сообщает во вторник, 10 сентября, глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

На борту одного из крупнейших авиаперевозчиков страны теперь предлагается уфимское мороженое. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству между авиакомпанией и местным производителем мороженого, расположенным в Калининском районе Уфы. Теперь, после сытного обеда, пассажиры смогут побаловать себя стаканчиком ванильного пломбира на сливках.

Это угощение уже доступно на рейсах эконом и комфорт-классов, которые отправляются из Москвы в такие места как Мале, Бангкок и Пхукет.

Авиакомпания активно развивает свое направление из Уфы. На сегодняшний день они выполняют рейсы в такие города как Сочи, Анталия, Минеральные Воды и Москва (Шереметьево). Когда появится мороженое на этих рейсах, пока неизвестно.

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