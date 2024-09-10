Уфимское мороженое взлетело до небес

На борту одного из крупнейших авиаперевозчиков страны теперь предлагается уфимское мороженое. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству между авиакомпанией и местным производителем мороженого, расположенным в Калининском районе Уфы. Теперь, после сытного обеда, пассажиры смогут побаловать себя стаканчиком ванильного пломбира на сливках.