Уфимское мороженое взлетело до небес

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
На борту одного из крупнейших авиаперевозчиков страны теперь предлагается уфимское мороженое. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству между авиакомпанией и местным производителем мороженого, расположенным в Калининском районе Уфы. Теперь, после сытного обеда, пассажиры смогут побаловать себя стаканчиком ванильного пломбира на сливках.
Это угощение уже доступно на рейсах эконом и комфорт-классов, которые отправляются из Москвы в такие места как Мале, Бангкок и Пхукет.
Авиакомпания активно развивает свое направление из Уфы. На сегодняшний день они выполняют рейсы в такие города как Сочи, Анталия, Минеральные Воды и Москва (Шереметьево). Когда появится мороженое на этих рейсах, пока неизвестно.