Старт продаж второй очереди строительства в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей»

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Если и вы подыскиваете удобный вариант загородной недвижимости, то спешим сообщить отличную новость — начались продажи второй очереди строительства в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цефей». Строительство посёлка идёт активными темпами и всего за год уже возведены 48 домов. А это значит, что вы можете увидеть, как будет выглядеть посёлок не только на рендерах, но и в живую.
— «Созвездие Цефей» — это уникальный коттеджный поселок, спроектированный по карте настоящего созвездия. Он возводится в благоустроенном пригороде, рядом с деревней Шмидтово, к которой есть три подъездных пути по трассе М5, с северной и южной частей Уфы, а также через «Восточный» выезд. Всего 20 минут на машине, и вы дома, в экологически чистом и благоустроенном месте, в окружении живописной природы, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Здесь застройщик предусмотрел всё для комфортного проживания: закрытая территория, въезд через контрольно-пропускной пункт и круглосуточная охрана, благоустроенная территория с пешеходными дорожками и 10 000 кв. м для спорта и отдыха. А за чистотой и порядком будет следить собственная управляющая компания.
— Сейчас рынок загородной недвижимости активно трансформируется и зарождается новый подход к строительству коттеджных посёлков. Уже можно смело говорить, что возведение домов «без ничего» уходит в прошлое. Мы уверены, что комфортным должно быть не только жилое пространство, но и общая территория посёлка, где есть место, которое объединит жителей и поможет стать им не просто соседями, а настоящими друзьями и единомышленниками. Поэтому мы первыми начали проектировать не только улицы, но и благоустройство. Предусматривая на территории своих посёлков водоёмы, парки и зоны для отдыха, детскую и спортивную инфраструктуру. Теперь же мы пошли, ещё дальше создав концептуальный коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей». Где продумана каждая деталь и всё направлено на создание комфортной среды для жизни, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Хочется подчеркнуть, что в шаговой доступности есть всё, что необходимо для счастливой повседневной жизни. Буквально в нескольких метрах от въезда в «Созвездие Цефей» строятся новая современная школа на 640 мест и детский сад на 160 мест. А также работают магазины и кафе, SPA и спортивные центры, косметологии, пункты выдачи интернет заказов и многое другое.
Так, что, переехав в коттеджный посёлок вам останется только расслабиться и получать удовольствие от тишины, удобства и неспешного течения времени на природе.
— Сейчас купить таунхаус в «Созвездии Цефей» можно всего от 7 млн 240 тысяч рублей, а просторный комфортабельный коттедж от 10 млн 840 тысяч рублей. Важно отметить, что если посмотреть аналитику рынка, то мы увидим, что купить загородный дом сегодня можно в 1,5 раза дешевле, чем квартиру аналогичной площади в городе. Например, недавно наши клиенты заключили договор на услугу Трейд-ин и планируют обменять двухкомнатную квартиру на просторный двухэтажный коттедж площадью 130 кв. м в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей» и самое главное, судя по оценочной стоимости их квартиры, они смогут сделать это совершенно без доплат, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для клиентов ГК «Жилой Квартал» действуют гибкие условия оплаты от застройщика, а по программе Трейд-ин вы можете жить в своей квартире до момента сдачи вашего дома.
Кроме того, купить дом в «Созвездии Цефей» можно оформив ипотеку со льготными ставками. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
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