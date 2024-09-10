Ирина Шоцкая: Руководителем я стала в октябре 2021 года. Студия начиналась с трех человек. Дали ключи и сказали: «Вот вам студия. Сделай круто». Я являюсь региональным руководителем, и сейчас наша команда объединяет более 60 человек. Мой бэкграунд такой: 14 лет в «Сбербанке», я была предпринимателем, открывала агентство недвижимости. Мы собирали команду, подключали предпринимателей к программам лояльности. У меня есть опыт работы как с юридическими, так и с физическими лицами. Но самое интересное, меня всегда тянуло к творчеству, и теперь все эти знания и умения сложились в одно целое. Мы снимаем фильмы, различные социальные ролики к памятным датам. Мы создаем проекты с разными городами, у нас очень крутая креативная команда — и ребята-блогеры, и эксперты, и творческие видеографы. Мы собираем целый продакшен. Всё делаем своими руками. Кроме того, нас приглашают на разные мероприятия. У ребят есть возможность поехать в Москву на мастер-классы, к нам приезжают гости. Мы в первый же месяц организовали с фотографом Романом LABASTA мастер-классы по постановке света, по фотопозированию. Потом Катя Хамдо приехала с мастер-классом по актерскому мастерству, и было очень масштабно и круто. Ребята, которые приходили, говорили: «Ого, класс!». Сейчас в «Инсайт Люди» много проектов: возможности писать статьи, реализовывать себя как видеомейкера, поехать куда-то на мастер-класс. Разные есть способы. Сейчас хочется ориентироваться на тех, кто тянется.