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Ирина Шоцкая, руководитель уфимской студии продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», рассказала о том, чем живет продюсерский центр и ответила на вопросы шеф-редактора журнала «ОК!» Евгении Белецкой.
Ирина Шоцкая: Руководителем я стала в октябре 2021 года. Студия начиналась с трех человек. Дали ключи и сказали: «Вот вам студия. Сделай круто». Я являюсь региональным руководителем, и сейчас наша команда объединяет более 60 человек. Мой бэкграунд такой: 14 лет в «Сбербанке», я была предпринимателем, открывала агентство недвижимости. Мы собирали команду, подключали предпринимателей к программам лояльности. У меня есть опыт работы как с юридическими, так и с физическими лицами. Но самое интересное, меня всегда тянуло к творчеству, и теперь все эти знания и умения сложились в одно целое. Мы снимаем фильмы, различные социальные ролики к памятным датам. Мы создаем проекты с разными городами, у нас очень крутая креативная команда — и ребята-блогеры, и эксперты, и творческие видеографы. Мы собираем целый продакшен. Всё делаем своими руками. Кроме того, нас приглашают на разные мероприятия. У ребят есть возможность поехать в Москву на мастер-классы, к нам приезжают гости. Мы в первый же месяц организовали с фотографом Романом LABASTA мастер-классы по постановке света, по фотопозированию. Потом Катя Хамдо приехала с мастер-классом по актерскому мастерству, и было очень масштабно и круто. Ребята, которые приходили, говорили: «Ого, класс!». Сейчас в «Инсайт Люди» много проектов: возможности писать статьи, реализовывать себя как видеомейкера, поехать куда-то на мастер-класс. Разные есть способы. Сейчас хочется ориентироваться на тех, кто тянется.
Евгения Белецкая: Скажи, как ты справляешься? Все ребята разные. Они все удивительные, уникальные, самобытные, но понятно, что у каждого свой характер, свой график, потому что кто-то учится, кто-то работает. Как построена ваша коммуникация? Ты всё-таки злой полицейский, старшая пионервожатая?
Ирина Шоцкая: Я — злой полицейский. Командообразование занимает важную часть моих мыслей. Мы, как в лагере, проводили игры, конкурсы, выезды. Всё, чтобы только сплотить нашу команду. Вечеринки — пижамные, в формате «Эйфории». Есть блогеры, которым за 35, а есть ребята с 14 лет. Очень разные.
Евгения Белецкая: Есть ли у вас такое понятие как дедовщина? Или допустим, я блогер-миллионник, они у вас тоже есть, а я пока подрастающий блогер. Я слышала, что миллионники с какого-то момента начинают сильно «звездить». Может быть это не так, и это вообще не про Уфу. Но тем не менее, есть ли такое и какие рычаги давления ты оказываешь?
Ирина Шоцкая: Это же хорошо, что блогеры-миллионники осознают свою ценность. Их начинают приглашать, им начинают больше платить. Маленькие блогеры начинают на них смотреть и тянуться за ними.
Евгения Белецкая: Мы до эфира общались с ребятами, и звучала такая фраза: выбери —миллион подписки или миллион рублей. Что ты возьмешь? Я, конечно же, сказала, что надо брать миллион рублей. Но в начале карьеры каждый блогер, конечно, стремится к подписке. Я некоторое время назад начала изучать эту тему и поняла, что, во-первых, подписка далеко не всегда дает возможности выхода к рекламодателям. Некоторые рекламодатели, если ты стремишься, допустим, к люксу, в принципе не хотят большой подписки у блогеров. Как с монетизацией?
Ирина Шоцкая: Кроме рекламы, есть очень много возможностей. Реклама, наверное, занимает процентов 10-15 от доходов. Есть монетизация социальных сетей, к чему мы сейчас стремимся. Есть возможность выступать на крупных мероприятиях, мы готовим спикеров. Они прокачивают свою экспертность и запускают свои курсы. Поэтому есть другая ценность кроме рекламы.
Евгения Белецкая: Что дает блогерам «Инсайт Люди»?
Ирина Шоцкая: Большинство блогеров приходят, наверное, больше не за аудиторией, а подтвердить свои навыки. Они здесь получают технические возможности, поддержку. Снимают друг друга, обмениваются навыками. От «Инсайта» поступает большая помощь, есть курсы, обучение. Здесь они этот навык закрепляют и тоже могут монетизировать. Он сначала сам на себе научился, протестировал, научился снимать. И делает это всё лучше и лучше со временем.
Напомним, что продюсерский центр «Инсайт Люди» совместно с национальным видеохостингом RUTUBE запустили проект Открытая студия «Говорит Инсайт». Профессиональный журналист-интервьюер, шеф-редактор глянцевого журнала ОК! Евгения Белецкая берет интервью у региональных инфлюенсеров на базе студий «Инсайт Люди» по всей России. Главная цель проекта — показать востребованность и экспертность блогеров из разных городов. За все время на канале вышло свыше 40 часов контента, 20 трансляций из 5 регионов, приняло участие более 100 спикеров — блогеры, звезды, медиаменеджеры, государственные деятели.
«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Национальный видеохостинг RUTUBE также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
Видео интервью доступно по ссылке:
Возрастное ограничение 12+