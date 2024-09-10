Российский экологический оператор опубликовал программу молодежного дня РЭФ-2024

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что это мероприятие даст возможность для неформального общения единомышленников. Программа дня включает специализированные сессии с экспертами по обращению с твердыми коммунальными отходами и мастер-классы с экологами. Ожидается участие около 500 человек, среди которых будут активисты, члены студенческих экоклубов и общественные деятели из 40 регионов России, передает 56orb.ru.