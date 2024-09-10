mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Российский экологический оператор опубликовал программу молодежного дня РЭФ-2024

Российский экологический оператор опубликовал программу молодежного дня РЭФ-2024

10 сентября 2024, 12:00
Фото: 1MI
Российский экологический оператор анонсировал программу молодежного дня, который пройдет 7 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ-2024). Здесь соберутся экоактивисты и профессиональные экологи.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что это мероприятие даст возможность для неформального общения единомышленников. Программа дня включает специализированные сессии с экспертами по обращению с твердыми коммунальными отходами и мастер-классы с экологами. Ожидается участие около 500 человек, среди которых будут активисты, члены студенческих экоклубов и общественные деятели из 40 регионов России, передает 56orb.ru.

В течение дня участники обсудят карьерные возможности в экологической сфере и смогут присоединиться к экопроектам РЭО, Росмолодежи, движения «Экосистема» и «Движения Первых». Пленарная сессия «Создавай изменения: твои возможности в экологии» подробно рассмотрит эти вопросы.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев подчеркнул, что участники смогут ознакомиться с деятельностью экологических НКО и экологических центров, а также узнать о перспективах зеленых стартапов и государственной поддержке таких проектов.

РЭО организует молодежный день РЭФ-2024 совместно со всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». В этом году РЭФ будет проходить с 7 по 9 октября, предусмотрены молодежный день и деловая программа.

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте РЭО.

Подпишитесь
Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии
Сегодня, 12:15
Зашибить байкера в Башкирии — ₽354000
Сегодня, 12:09
Буйный лось перепугал Уфу
Сегодня, 11:53
Уфимское мороженое взлетело до небес
Сегодня, 11:24
Молодую пару прибило остановкой в Башкирии
Сегодня, 11:16
Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип
Сегодня, 10:52