Российский экологический оператор опубликовал программу молодежного дня РЭФ-2024

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:00
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что это мероприятие даст возможность для неформального общения единомышленников. Программа дня включает специализированные сессии с экспертами по обращению с твердыми коммунальными отходами и мастер-классы с экологами. Ожидается участие около 500 человек, среди которых будут активисты, члены студенческих экоклубов и общественные деятели из 40 регионов России, передает 56orb.ru.
В течение дня участники обсудят карьерные возможности в экологической сфере и смогут присоединиться к экопроектам РЭО, Росмолодежи, движения «Экосистема» и «Движения Первых». Пленарная сессия «Создавай изменения: твои возможности в экологии» подробно рассмотрит эти вопросы.
Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев подчеркнул, что участники смогут ознакомиться с деятельностью экологических НКО и экологических центров, а также узнать о перспективах зеленых стартапов и государственной поддержке таких проектов.
РЭО организует молодежный день РЭФ-2024 совместно со всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». В этом году РЭФ будет проходить с 7 по 9 октября, предусмотрены молодежный день и деловая программа.
Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте РЭО.