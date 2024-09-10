Рейс Москва — Уфа оказался в огне из-за странного пассажира

Ранее Mkset уже сообщал о том, что из-за буйного пассажира рейс из Москвы в Уфе пришлось встречать наряду полиции и бригаде «Скорой помощи». Запрос на присутствие медиков и стражей порядка еще находясь в воздухе передал в аэропорт командир воздушного судна авиакомпании «Ютейр», которая обслуживала рейс в воскресенье, 8 сентября. Подробности туманного инцидента в воздухе раскрыл Telegram-канал «Авиаторщина».



Как оказалось, весь «Боинг» на уши поставил наркоман. Сначала ему привиделась перестрелка на борту самолета, потом пассажир заявил, что всё в огне. На этом представление не закончилось. Мужчина схватил бортовой журнал, который хотел использовать в качестве щита от одному ему известных злодеев. В итоге, в «схватке» с темными силами журнал-щит пал: наркоман его порвал. Какими увещеваниями экипажу удалось усадить пассажира в кресло неизвестно, но явно чудом. Стюарды надежно зафиксировали пассажира ремнями и по прибытии передали «шоумена» в руки закона и медицины.