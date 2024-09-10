Приговор из курятника: игроман попал под суд в Башкирии

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Как утверждает следствие, в Чекмагушевском районе мужчина взял у сестры ₽1,11 млн — эти средства он должен был потратить на покупку кур.
Тем не менее на деньги у жителя Республики появились другие планы. Мужчина решил вложиться в игровые автоматы, чтобы преумножить своё богатство в казино Беларуси. Впрочем, как часто бывает, удача игроку не содействовала — вовремя остановиться сельчанин не смог и потерял большую часть денег.
В конце концов, мужчина понял, что его поступок сестра точно не поймёт. Тогда он выдумал историю с ограблением, остаток денег спрятал в курятнике и написал заявление в полицию — обман быстро вскрыли и завели уголовное дело. За ложный донос игроману пришлось заплатить ещё ₽120 000 в виде штрафа.