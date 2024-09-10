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Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Игроман попал под суд в Башкирии

Приговор из курятника: игроман попал под суд в Башкирии

10 сентября 2024, 18:29
Фото: 1MI

Игроман попал под суд в Башкирии

Азартные игры довели жителя Башкирии до уголовного дела, следует из сообщения Объединённой пресс-службы судов региона.

Как утверждает следствие, в Чекмагушевском районе мужчина взял у сестры ₽1,11 млн — эти средства он должен был потратить на покупку кур.

Тем не менее на деньги у жителя Республики появились другие планы. Мужчина решил вложиться в игровые автоматы, чтобы преумножить своё богатство в казино Беларуси. Впрочем, как часто бывает, удача игроку не содействовала — вовремя остановиться сельчанин не смог и потерял большую часть денег.

В конце концов, мужчина понял, что его поступок сестра точно не поймёт. Тогда он выдумал историю с ограблением, остаток денег спрятал в курятнике и написал заявление в полицию — обман быстро вскрыли и завели уголовное дело. За ложный донос игроману пришлось заплатить ещё ₽120 000 в виде штрафа.

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