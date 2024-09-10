Приговор из курятника: игроман попал под суд в Башкирии

Тем не менее на деньги у жителя Республики появились другие планы. Мужчина решил вложиться в игровые автоматы, чтобы преумножить своё богатство в казино Беларуси. Впрочем, как часто бывает, удача игроку не содействовала — вовремя остановиться сельчанин не смог и потерял большую часть денег.