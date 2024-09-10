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Смертельное ДТП с детьми произошло в Башкирии

Пенсионер угробил своего пассажира в Башкирии

10 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI

Смертельное ДТП с детьми произошло в Башкирии

В Краснокамском районе 65-летний водитель из Нефтекамска наплевал на правила и устроил аварию, сообщает во вторник, 10 сентября, ГАИ Республики Башкортостан.

Авария случилась в понедельник, 9 сентября, около 14:00 на 69-м километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. По предварительным данным, 65-летний водитель из Нефтекамска, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Renault Sandero. «Пятнашка» врезалась в иномарку. В легковом автомобиле ехала семья с маленькими детьми.

В результате происшествия 64-летний пассажир отечественного автомобиля скончался до того, как прибыли медики, а водитель автомобиля был госпитализирован. Также медицинская помощь была необходима 36-летнему водителю Renault и его 35-летней супруге, а также их детям: семилетней девочке и годовалому мальчику.

— Следует отметить, что девочка отделалась лишь легкими ушибами благодаря детскому креслу, в то время как мальчик, находившийся на руках у матери, получил травмы, включая сотрясение мозга, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан.

По факту ДТП проводится расследование. Виновнику аварии грозит длительный срок заключения в случае вынесения обвинительного приговора.

Видео: ГАИ Республики Башкортостан
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