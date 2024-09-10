Пенсионер угробил своего пассажира в Башкирии

В результате происшествия 64-летний пассажир отечественного автомобиля скончался до того, как прибыли медики, а водитель автомобиля был госпитализирован. Также медицинская помощь была необходима 36-летнему водителю Renault и его 35-летней супруге, а также их детям: семилетней девочке и годовалому мальчику.