Мощный град пробил ребенку голову в Амурской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В селе Джалинда Амурской области произошла природная аномалия. В результате мощного града один из детей получил травму головы. Ледышки размером с теннисный мяч также повредили крыши домов и стекла автомобилей. Люди и животные были вынуждены спасаться бегством, пишет VSE42.RU.
Выяснилось, что ребенок находился на улице, когда начался град и не успел спрятаться. Как сообщает Amur Mash, родители пострадавшего мальчика решили не обращаться за медицинской помощью.