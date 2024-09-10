Мощный град пробил ребенку голову в Амурской области

В селе Джалинда Амурской области произошла природная аномалия. В результате мощного града один из детей получил травму головы. Ледышки размером с теннисный мяч также повредили крыши домов и стекла автомобилей. Люди и животные были вынуждены спасаться бегством, пишет VSE42.RU.