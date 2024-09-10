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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Мощный град пробил ребенку голову в Амурской области

10 сентября 2024, 16:32
Ребенку пробило голову сильным градом, обрушившемуся на село в Амурской области.

В селе Джалинда Амурской области произошла природная аномалия. В результате мощного града один из детей получил травму головы. Ледышки размером с теннисный мяч также повредили крыши домов и стекла автомобилей. Люди и животные были вынуждены спасаться бегством, пишет VSE42.RU.

Выяснилось, что ребенок находился на улице, когда начался град и не успел спрятаться. Как сообщает Amur Mash, родители пострадавшего мальчика решили не обращаться за медицинской помощью.

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