Молодую пару прибило остановкой в Башкирии

По версии следствия, в 2020 году во время проведения ремонтных работ на дороге «Уфа-Иглино-Красная Горка» был построен остановочный павильон в селе Иглино. Согласно проектной документации, он должен был быть усилен бетонным фундаментом. Однако, стремясь ускорить завершение работ и избежать ответственности за задержки, главный инженер распорядился установить павильон без необходимого усиления. В декабре 2021 года он подписал акт о приемке выполненных работ.