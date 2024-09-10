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Молодую пару прибило остановкой в Башкирии

Молодую пару прибило остановкой в Башкирии

10 сентября 2024, 11:16
Фото: 1MI
В Иглинском районе главный инженер ДРСУ выслушает приговор за нарушение норм безопасности при выполнении работ, сообщает пресс-служба СК Республики Башкортостан.

По версии следствия, в 2020 году во время проведения ремонтных работ на дороге «Уфа-Иглино-Красная Горка» был построен остановочный павильон в селе Иглино. Согласно проектной документации, он должен был быть усилен бетонным фундаментом. Однако, стремясь ускорить завершение работ и избежать ответственности за задержки, главный инженер распорядился установить павильон без необходимого усиления. В декабре 2021 года он подписал акт о приемке выполненных работ.

В августе 2023 года остановочный павильон упал из-за порыва ветра на 17-летнюю девушку и 16-летнего юношу, что привело к получению ими травм средней и тяжкой степени. Им прошлось долго и сложно лечиться в стационаре и амбулаторно.

Следственный орган Иглинского межрайонного отдела СУ СК России завершил расследование уголовного дела против главного инженера Иглинского дорожного ремонтно-строительного управления, филиала АО «Башкиравтодор». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, связанного с выполнением работ, угрожающих безопасности жизни и здоровью потребителей, что привело к тяжким последствиям по неосторожности. Обвинительное заключение уже утверждено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фото: СК Республики Башкортостан
Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе
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Напомним, ранее стало известно о передаче в суд дела по хищению в АО «Башспирт». В рамках обеспечения обвинения было арестовано имущество обвиняемых.

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