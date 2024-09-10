Маршрутка влетела в иномарку в Уфе — что известно о жертвах

Столкновение маршрутного автобуса №378 и легкового автомобиля «Киа» произошло в вечерний час пик на улице Перспективной в Уфе во вторник, 10 сентября. Известно, что по какой-то причине водитель фургона «Форд» догнал стоящую на дороге иномарку. Это могло произойти из-за невнимательности маршрутчика. Автобус с людьми врезался в «Киа», когда водитель иномарки притормозил для поворота налево. Удар автобусом пришелся в задний бампер легковушки. В ДТП пострадали пассажиры маршрутки.



