Маршрутка влетела в иномарку в Уфе — что известно о жертвах

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
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Updated Сегодня, 18:24
Столкновение маршрутного автобуса №378 и легкового автомобиля «Киа» произошло в вечерний час пик на улице Перспективной в Уфе во вторник, 10 сентября. Известно, что по какой-то причине водитель фургона «Форд» догнал стоящую на дороге иномарку. Это могло произойти из-за невнимательности маршрутчика. Автобус с людьми врезался в «Киа», когда водитель иномарки притормозил для поворота налево. Удар автобусом пришелся в задний бампер легковушки. В ДТП пострадали пассажиры маршрутки.
— В результате аварии пассажиры автобуса, две женщины и один мужчина, доставлены в больницу, — сообщает ГАИ Башкирии. — Всего в момент ДТП в салоне маршрутного автобуса было восемь пассажиров.
Автоинспекция уже приступила к выяснению всех обстоятельств вечернего ДТП. Активизировалась и прокуратура Башкирии: ведомство инициировало собственную проверку.
Напомним, ранее стало известно, кто наплевал на правила на улице Пугачева в Уфе и проехал на огромном туристическом автобусе по полосе встречного движения.