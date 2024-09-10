Кому в Башкирии платят больше ₽300000

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 06:19
В последние годы рынок труда в Республике претерпел заметные изменения. Спрос на квалифицированные кадры резко возрос, и некоторые профессии становятся поистине золотыми.
Одной из самых высокооплачиваемых позиций является мастер буровой. Эти специалисты трудятся в различных муниципальных образованиях Республики Башкортостан и могут рассчитывать на заработок от 240 до 336 тысяч рублей.
Еще одна привлекательная вакансия — мастер по ремонту скважин (капитальному и подземному) в городе Нефтекамск. Здесь зарплата стартует от 300 тысяч рублей, и открыто пять мест. Ремонт скважин — это работа, требующая высокой квалификации и ответственности, но она также приносит значительные дивиденды.
Не остались без внимания и наладчики станков с программным управлением в Уфе. Представители этой профессии могут зарабатывать до 300 тысяч рублей.
На рынке труда также востребованы электромонтажники по кабельным сетям в Уфе. Хотя стартовая зарплата здесь составляет 105 тысяч рублей, опытные специалисты могут рассчитывать на доход до 315 тысяч рублей. Также стоит упомянуть военнослужащих рядового и сержантского состава в Уфе — их зарплата достигает 400 тысяч рублей.