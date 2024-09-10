Кому в Башкирии платят больше ₽300000

На рынке труда также востребованы электромонтажники по кабельным сетям в Уфе. Хотя стартовая зарплата здесь составляет 105 тысяч рублей, опытные специалисты могут рассчитывать на доход до 315 тысяч рублей. Также стоит упомянуть военнослужащих рядового и сержантского состава в Уфе — их зарплата достигает 400 тысяч рублей.