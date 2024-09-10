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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:57

Исследователи попробовали воду возрастом 2,6 миллиарда лет

10 сентября 2024, 16:56
Группа геологов сделала сенсационное открытие: в глубинах канадской шахты они обнаружили воду, возраст которой, согласно проведенным тестам, превышает 2,6 миллиарда лет, что делает ее самой древней водой на планете.

Как информирует newkhakasiya.online, один из членов команды решил попробовать эту воду на вкус. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, руководившая исследованиями, отметила, что вкус воды может рассказать о ее возрасте: чем солонее вода, тем она старше.

«Очень соленая и горькая — намного солонее морской воды», — поделилась Барбара.

Она добавила, что данная вода не только не предназначена для потребления в больших количествах, но и представляет огромную научную ценность, чтобы использовать ее подобным образом. Поэтому геолог просто окунула палец в воду и прикоснулась к языку.

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