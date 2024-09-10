Исследователи попробовали воду возрастом 2,6 миллиарда лет

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Как информирует newkhakasiya.online, один из членов команды решил попробовать эту воду на вкус. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, руководившая исследованиями, отметила, что вкус воды может рассказать о ее возрасте: чем солонее вода, тем она старше.
«Очень соленая и горькая — намного солонее морской воды», — поделилась Барбара.
Она добавила, что данная вода не только не предназначена для потребления в больших количествах, но и представляет огромную научную ценность, чтобы использовать ее подобным образом. Поэтому геолог просто окунула палец в воду и прикоснулась к языку.