«Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Он отметил, что избиратели поддержали политику президента, доверив партии реализовать его курс на всех уровнях власти. Грызлов подчеркнул, что ключевым результатом стало беспрецедентное обновление состава — более 80% победителей от партии являются новыми лицами.