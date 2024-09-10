«Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Он отметил, что избиратели поддержали политику президента, доверив партии реализовать его курс на всех уровнях власти. Грызлов подчеркнул, что ключевым результатом стало беспрецедентное обновление состава — более 80% победителей от партии являются новыми лицами.
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев представил итоги выборов. По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, все они остались за «Единой Россией»: Виктория Абрамченко получила 75% голосов, Олег Матыцин — 68%, а Николай Шульгинов, который баллотировался как самовыдвиженец при поддержке партии, — 55%.
В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, победу одержали кандидаты от «Единой России». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (ХМАО и Ингушетия) выборы уже завершились, а ещё в двух ожидаются.
Выборы в законодательные собрания состоялись в 13 регионах. Средний результат партии составил 64,6%. В итоге партия получила 82% мандатов. В 2019 году этот показатель составлял 66%.
На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» взяла 85% мандатов, улучшив результат 2019 года, когда у партии было 64%.
Особенностью кампании стала победа на выборах 308 участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия». Выиграли 81% кандидатов этой категории. Партия предоставила им поддержку через высшую партийную школу и сопровождала на всех этапах.
В результате выборов обновление депутатского корпуса составит 87%, говорится на сайте er.ru. Якушев также подчеркнул, что партия уже начала подготовку к федеральной кампании 2026 года.