Бродячие собаки нападают на людей и скот в Новосибирской области

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Сообщается, что жители поселка Красного Яра в Новосибирской области полгода жалуются на бродячих собак.
— Вот буквально вчера у нас собаку разорвали, кошку разорвали, — поделилась одна из жительниц.
После жалоб в администрацию, служба по отлову животных забрала собак. Однако, стерилизовав, вернули обратно. По словам женщины, после этого бездомные животные стали злее и чаще нападать на людей, питомцев и скот, пишет VSE42.RU.
Как пишет Mash Siberia, дети в школу ходят только группами, в кармане у каждого лежит электрошокер или газовый баллончик. В полиции жителям говорят, что не могут исправить ситуацию.