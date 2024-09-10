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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Бродячие собаки нападают на людей и скот в Новосибирской области

10 сентября 2024, 16:25
В поселке Новосибирской области стая собак нападает людей и животных. Ситуация не решается уже на протяжении полугода.

Сообщается, что жители поселка Красного Яра в Новосибирской области полгода жалуются на бродячих собак.

— Вот буквально вчера у нас собаку разорвали, кошку разорвали, — поделилась одна из жительниц.

После жалоб в администрацию, служба по отлову животных забрала собак. Однако, стерилизовав, вернули обратно. По словам женщины, после этого бездомные животные стали злее и чаще нападать на людей, питомцев и скот, пишет VSE42.RU.

Как пишет Mash Siberia, дети в школу ходят только группами, в кармане у каждого лежит электрошокер или газовый баллончик. В полиции жителям говорят, что не могут исправить ситуацию.

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