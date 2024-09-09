Врачи сообщили о полезных свойствах яблочного уксуса

Posted 9 сентября, 04:00
Published 9 сентября, 04:00
Modified 12 сентября, 23:37
Updated 12 сентября, 23:37
Яблочный уксус, давно ставший популярным ингредиентом домашних хозяек, в последнее время приобрел статус «суперпродукта». Ему приписывают волшебные свойства от снижения веса до нормализации уровня сахара в крови. Но насколько обоснованы эти утверждения?
Линдси Уолфорд, дипломированный диетолог Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете, говорит, что вокруг яблочного уксуса «ходит» много мифов.
Яблочный уксус действительно содержит натуральные пробиотики, которые, попадая в организм, способствуют размножению полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Эти бактерии играют важную роль в иммунитете, пищеварении, работе мозга и других процессах.
Исследования показали, что употребление двух столовых ложек яблочного уксуса ежедневно в течение восьми недель может привести к снижению уровня гликированного гемоглобина. Это хороший показатель, так как отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца.
Некоторые исследования показали, что яблочный уксус может снизить концентрацию холестерина ЛПВП (липопротеинов низкой плотности) в организме, пишет ИА RuNews24.ru.
Неразбавленный яблочный уксус может повредить зубную эмаль из-за своей кислотности. Поэтому его необходимо употреблять только в разбавленном виде и после приема пищи.
Большинство исследований, подтверждающих пользу яблочного уксуса, проводились на небольших группах населения. Поэтому необходимо с осторожностью относиться к результатам и проводить более масштабные исследования.
Яблочный уксус может быть полезен для здоровья, но не стоит рассматривать его как панацею. Его употребление необходимо согласовывать с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.
Важно также помнить, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются основой для крепкого здоровья.
Ученые предупредили, что несмотря на очевидную эффективность метода такого похудения, у него есть серьезные побочные эффекты. Один из них ухудшение качества эмали зубов. Уксусная кислота разрушает защитную оболочку.