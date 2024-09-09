mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков

Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков

9 сентября 2024, 12:14
Церемония бракосочетания состоятельного политика и его избранницы будет проходить по всем канонам ислама, сообщает в понедельник, 9 сентября, «РИА Новости».

Джефф Монсон, американец с российским гражданством, всегда умел удивлять. И вот теперь он решился на важный шаг — жениться на девушке по имени Екатерина.

— Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре, — поделился Джефф.

Обряд никаха планируется провести в одной из мечетей Уфы, городе, который боец считает своим вторым домом.

Отношения между Джеффом и Екатериной развиваются довольно быстро, но сами молодожены предпочитают держать свою личную жизнь вдали от светских радаров. Как отметил спортсмен: «Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику». Известно лишь то, что Екатерина родом из Подмосковья и ранее жила в Воркуте.

После церемонии никаха пара планирует организовать официальную свадьбу с приглашениями гостей весной 2025 года.

Напомним, что Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году и активно участвует в политической жизни страны. В сентябре 2023 года он отказался от гражданства США и был избран в парламент Республики Башкортостан от партии «Единая Россия».

Джефф Монсон принял ислам в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
Правительство Башкирии уходит в отставкуУфимец опозорился в СочиБуйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа
#Анжелика Барабаш#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Единая Россия#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Парламент#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Свадьба#Белорецк#Туймазы#Мечеть#Татарстан#США#Брак#Республика Башкортостан#Ислам#Джефф Монсон#Курск#Курская область#Политик#Никах#Отношения#Гражданство
Подпишитесь
Правительство Башкирии уходит в отставку
Сегодня, 11:48
Уфимец опозорился в Сочи
Сегодня, 11:29
Неадекват ворвался в лицей в Уфе
Сегодня, 11:15
Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа
Сегодня, 10:57
Путин наградил снайпера из Башкирии
Сегодня, 10:45