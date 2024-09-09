Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков

Отношения между Джеффом и Екатериной развиваются довольно быстро, но сами молодожены предпочитают держать свою личную жизнь вдали от светских радаров. Как отметил спортсмен: «Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику». Известно лишь то, что Екатерина родом из Подмосковья и ранее жила в Воркуте.