Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Джефф Монсон, американец с российским гражданством, всегда умел удивлять. И вот теперь он решился на важный шаг — жениться на девушке по имени Екатерина.
— Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре, — поделился Джефф.
Обряд никаха планируется провести в одной из мечетей Уфы, городе, который боец считает своим вторым домом.
Отношения между Джеффом и Екатериной развиваются довольно быстро, но сами молодожены предпочитают держать свою личную жизнь вдали от светских радаров. Как отметил спортсмен: «Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику». Известно лишь то, что Екатерина родом из Подмосковья и ранее жила в Воркуте.
После церемонии никаха пара планирует организовать официальную свадьбу с приглашениями гостей весной 2025 года.
Напомним, что Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году и активно участвует в политической жизни страны. В сентябре 2023 года он отказался от гражданства США и был избран в парламент Республики Башкортостан от партии «Единая Россия».