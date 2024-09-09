Уфимские водители идут на крайние меры

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон туристический автобус оператора «Терра Башкирия» объезжал пробку по встречной полосе. Происходящее попало на уличные камеры видеонаблюдения — позже кадры распространили по местным Telegram-каналам.
Некоторые уфимцы, впрочем, отнеслись к рискованному поступку автомобилиста с пониманием — микрорайон не первый год страдает от ужасных пробок, которые вызваны транспортными ограничениями на улице Пугачёва. Напомним, сейчас на дороге проводят масштабную реконструкцию, часть работ по которой перенесли на 2025 год.
Ранее жители Уфы начали собирать подписи для петиции, которой горожане хотят заставить чиновников поторопиться с открытием улицы.