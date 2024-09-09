Уфимские водители идут на крайние меры

Некоторые уфимцы, впрочем, отнеслись к рискованному поступку автомобилиста с пониманием — микрорайон не первый год страдает от ужасных пробок, которые вызваны транспортными ограничениями на улице Пугачёва. Напомним, сейчас на дороге проводят масштабную реконструкцию, часть работ по которой перенесли на 2025 год.