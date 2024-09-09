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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Ученые нашли взаимосвязь между мобильниками и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ученые нашли взаимосвязь между мобильниками и сердечно-сосудистыми заболеваниями

9 сентября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи выявили связь между регулярным использованием мобильных телефонов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предполагают, что электромагнитное излучение от мобильных устройств может нарушать функционирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что негативно отражается на работе сердца.

Как сообщает newkhakasiya.online, исследование включало анализ данных о смертности и госпитализации более 444 тысяч человек, не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями, но использовавших мобильные телефоны хотя бы раз в неделю. Наиболее подвержены риску курильщики и страдающие диабетом, сказываются плохой сон и психологическое напряжение.

Результаты показали наличие корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и регулярным использованием мобильных телефонов. Однако ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих выводов. Важно отметить, что данные были собраны в период с 2006 по 2011 годы, когда мобильные телефоны использовались в основном для звонков, в отличие от нынешнего времени, где основное использование связано с перепиской и развлечениями.

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