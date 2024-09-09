Ученые нашли взаимосвязь между мобильниками и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Результаты показали наличие корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и регулярным использованием мобильных телефонов. Однако ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих выводов. Важно отметить, что данные были собраны в период с 2006 по 2011 годы, когда мобильные телефоны использовались в основном для звонков, в отличие от нынешнего времени, где основное использование связано с перепиской и развлечениями.