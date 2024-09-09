Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья

Осенняя обрезка яблонь — важное дело, которое может кардинально изменить судьбу ваших деревьев. Грамотный подход к этому процессу способен не только повысить урожайность, но и продлить жизнь даже старым яблоням. Опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», Алексей, разобрал все тонкости осенней обрезки, чтобы вы могли применять эти знания на практике.