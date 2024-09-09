mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья

Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья

9 сентября 2024, 08:56
Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья
Думали, что старые яблони уже не спасти? Осенняя обрезка вернула к жизни 30-летние деревья всего за два сезона! Узнайте, как это сделать и вырастить богатый урожай.

Осенняя обрезка яблонь — важное дело, которое может кардинально изменить судьбу ваших деревьев. Грамотный подход к этому процессу способен не только повысить урожайность, но и продлить жизнь даже старым яблоням. Опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», Алексей, разобрал все тонкости осенней обрезки, чтобы вы могли применять эти знания на практике.

Зачем нужна осенняя обрезка яблонь?

Осенняя обрезка — это не просто механическое удаление веток. Это целый ритуал, направленный на оздоровление и подготовку деревьев к зиме. В этот период сокодвижение в деревьях замедляется, что позволяет им быстрее восстанавливаться после обрезки. Убирая лишние ветки, мы улучшаем проветривание кроны, снижаем риск болезней и повышаем урожайность.

— Правильная обрезка может увеличить сбор плодов аж на треть, — утверждает опытный садовод Алексей.

Когда и как браться за секатор?

Лучшее время для осенней обрезки яблонь — после опадания листвы, но до сильных морозов. В наших широтах это обычно конец октября — начало ноября. Главное, чтобы температура не опускалась ниже минус пяти градусов.

Перед работой подготовьте острый секатор, пилу, садовый вар или краску для обработки срезов. Не забудьте про рукавицы и удобную одежду. Осмотрите деревья и наметьте, что будете резать.

Как правильно обрезать яблони?Как правильно обрезать яблони?
Как правильно обрезать яблони?
Фото: 1MI

Как правильно обрезать яблони?

Осенняя обрезка начинается с удаления сухих и больных веток. Режем до здорового места, отступив 5-10 сантиметров от больного участка. Затем формируем крону. Важно сделать ее светлой и просторной, убирая ветки, растущие внутрь, перекрещивающиеся и мешающие друг другу. Оставляем 3-4 основные ветви, растущие под углом 45-60 градусов к стволу. Между ярусами должно быть 40-50 сантиметров.

Молодые побеги укорачиваем на треть, срезая над почкой, смотрящей наружу. Это провоцирует рост новых боковых веток и способствует большему урожаю.

Обрезка яблонь разного возраста

  • Молодые яблоньки (до 5 лет) нуждаются в формировке каркаса кроны. Укорачиваем главный ствол, оставляя 5-6 почек над верхней веткой. Боковые ветви обрезаем на треть.
  • Для яблонь в расцвете сил (5-20 лет) осенняя обрезка необходима для поддержания формы кроны и хорошего плодоношения. Убираем лишние побеги, укорачиваем однолетние приросты, соблюдая баланс между ростом и плодоношением.
  • Старым яблоням (старше 20 лет) требуется омоложение. Постепенно, за 3-4 года, убираем старые непродуктивные ветви, стимулируя рост новых. Не срезайте более пятой части кроны за раз, чтобы не ослабить дерево.
— Не торопитесь все срезать сразу, особенно если дерево старое или слабое. Это как игра в шахматы — чем больше практикуешься, тем лучше чувствуешь каждое дерево, — делится советов садовод.
Обрезка яблонь разного возрастаОбрезка яблонь разного возраста
Обрезка яблонь разного возраста
Фото: 1MI

Что делать после обрезки и чего избегать?

После обрезки обязательно замажьте все срезы садовым варом или специальной краской. Это защитит дерево от болезней и вредителей. Большие раны лучше закрыть рубероидом или плотной бумагой.

Частые ошибки при обрезке:

  • Слишком короткая обрезка ветвей, из-за чего растут «волчки».
  • Обрезка в мороз, от которой трескается древесина.
  • Оставление пеньков, которые загнивают.
  • Пренебрежение обработкой срезов защитными средствами.
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему влагозарядковый полив жизненно важен для деревьев и кустарников перед зимойЧем обработать огород после сбора урожая: питаем и обеззараживаем почвуКогда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году: советы и рекомендации
#Ольга Харина#Садоводы#Яблоки#Огород#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Огороды
Подпишитесь
На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии
Сегодня, 10:04
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
Сегодня, 10:09
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
Сегодня, 09:39
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
Сегодня, 09:31
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
Сегодня, 09:18
Татарстан снова обогнал Башкирию
Сегодня, 08:32