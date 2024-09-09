Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья

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Published Сегодня, 08:56
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Осенняя обрезка яблонь — важное дело, которое может кардинально изменить судьбу ваших деревьев. Грамотный подход к этому процессу способен не только повысить урожайность, но и продлить жизнь даже старым яблоням. Опытный садовод и автор канала «Идеальный огород», Алексей, разобрал все тонкости осенней обрезки, чтобы вы могли применять эти знания на практике.
Осенняя обрезка — это не просто механическое удаление веток. Это целый ритуал, направленный на оздоровление и подготовку деревьев к зиме. В этот период сокодвижение в деревьях замедляется, что позволяет им быстрее восстанавливаться после обрезки. Убирая лишние ветки, мы улучшаем проветривание кроны, снижаем риск болезней и повышаем урожайность.
— Правильная обрезка может увеличить сбор плодов аж на треть, — утверждает опытный садовод Алексей.
Лучшее время для осенней обрезки яблонь — после опадания листвы, но до сильных морозов. В наших широтах это обычно конец октября — начало ноября. Главное, чтобы температура не опускалась ниже минус пяти градусов.
Перед работой подготовьте острый секатор, пилу, садовый вар или краску для обработки срезов. Не забудьте про рукавицы и удобную одежду. Осмотрите деревья и наметьте, что будете резать.
Осенняя обрезка начинается с удаления сухих и больных веток. Режем до здорового места, отступив 5-10 сантиметров от больного участка. Затем формируем крону. Важно сделать ее светлой и просторной, убирая ветки, растущие внутрь, перекрещивающиеся и мешающие друг другу. Оставляем 3-4 основные ветви, растущие под углом 45-60 градусов к стволу. Между ярусами должно быть 40-50 сантиметров.
Молодые побеги укорачиваем на треть, срезая над почкой, смотрящей наружу. Это провоцирует рост новых боковых веток и способствует большему урожаю.
— Не торопитесь все срезать сразу, особенно если дерево старое или слабое. Это как игра в шахматы — чем больше практикуешься, тем лучше чувствуешь каждое дерево, — делится советов садовод.
После обрезки обязательно замажьте все срезы садовым варом или специальной краской. Это защитит дерево от болезней и вредителей. Большие раны лучше закрыть рубероидом или плотной бумагой.
Частые ошибки при обрезке:
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