«КАМАЗ» отправил десятую партию гумпомощи в зону СВО

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Общая стоимость помощи превысила 35 миллионов рублей. В нее вошли легковые автомобили повышенной проходимости, грузовой тягач КАМАЗ, наборы с продовольствием, воды, колеса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует inkazan.ru.
«КАМАЗ» начал оказывать значительную поддержку военным с первых дней СВО. Также компания помогает мирным жителям в новых регионах РФ. По состоянию на 8 сентября 2024 года в рамках десяти организованных «КАМАЗом» партий гуманитарной помощи, в зону СВО направлено уже более 1000 тонн груза на сумму около 800 миллионов рублей.
По словам Когогина, сегодня на фронте служат более 330 сотрудников предприятия, а их коллеги, лучшие инженеры и рабочие, круглосуточно работают на укрепление обороноспособности страны и выпускают автотехнику, которая столь необходима военным и стране.
«В десятый, юбилейный раз мы собрались, чтобы исполнить значимую миссию, ставшую уже традиционной, — отправку очередной партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, в которых в это сложнейшее время достойно несут службу наши камазовцы», — заявил на церемонии отправления необходимого груза Сергей Когогин.
Он также подчеркнул, что ежемесячные финансовые выплаты из средств компании камазовцам — участникам СВО продолжаются. Предприятие помогает семьям мобилизованных бойцов, а также поддерживает семьи тех сотрудников, кто, исполняя свой долг, отдал жизнь за мирное будущее.
«Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы. Мы сделаем всё возможное и для наших бойцов, и для их близких, чтобы они выполнили свой долг и обеспечили победу», — сказал Сергей Когогин.