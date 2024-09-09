«КАМАЗ» отправил десятую партию гумпомощи в зону СВО

«Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы. Мы сделаем всё возможное и для наших бойцов, и для их близких, чтобы они выполнили свой долг и обеспечили победу», — сказал Сергей Когогин.