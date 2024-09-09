Измена стоила автомобиля казанове из Башкирии

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Когда сердце разбито, некоторые выбирают слёзы и крики, а кто-то — более «творческий» подход. В нашем случае речь идет о женщине из Октябрьского, которая узнала о неверности своего суженого и не стала уподобляться классическим героиням мелодрам. Вместо этого она решила «поговорить» с его автомобилем.
Сцена была запечатлена на камеру умного дома «Уфанет», и зрелище это было довольно эффектным. Женщина с яростью приняла в руки тяжёлый предмет и начала с жесткостью бить по лобовому стеклу машины своего возлюбленного. Бьющая по кузову машина становилась всё более «красивой» — трещины на стекле растягивались, как будто автомобиль сам переживал горечь предательства.
Событие вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Комментарии варьируются от поддержки до осуждения.
— Вот так надо! — пишет один из комментаторов.
— Не стоит опускаться до такого, — отвечает другой.