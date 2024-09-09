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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Измена стоила автомобиля казанове из Башкирии

Измена стоила автомобиля казанове из Башкирии

9 сентября 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Октябрьском местная жительница решила отомстить своему возлюбленному за его предательство, сообщают в понедельник, 9 сентября, в соцсетях.

Когда сердце разбито, некоторые выбирают слёзы и крики, а кто-то — более «творческий» подход. В нашем случае речь идет о женщине из Октябрьского, которая узнала о неверности своего суженого и не стала уподобляться классическим героиням мелодрам. Вместо этого она решила «поговорить» с его автомобилем.

Сцена была запечатлена на камеру умного дома «Уфанет», и зрелище это было довольно эффектным. Женщина с яростью приняла в руки тяжёлый предмет и начала с жесткостью бить по лобовому стеклу машины своего возлюбленного. Бьющая по кузову машина становилась всё более «красивой» — трещины на стекле растягивались, как будто автомобиль сам переживал горечь предательства.

Событие вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Комментарии варьируются от поддержки до осуждения.

— Вот так надо! — пишет один из комментаторов.
— Не стоит опускаться до такого, — отвечает другой.
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