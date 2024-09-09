Измена стоила автомобиля казанове из Башкирии

Сцена была запечатлена на камеру умного дома «Уфанет», и зрелище это было довольно эффектным. Женщина с яростью приняла в руки тяжёлый предмет и начала с жесткостью бить по лобовому стеклу машины своего возлюбленного. Бьющая по кузову машина становилась всё более «красивой» — трещины на стекле растягивались, как будто автомобиль сам переживал горечь предательства.