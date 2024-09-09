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Героический трамвай появился в Уфе

Героический трамвай появился в Уфе

9 сентября 2024, 15:10
Фото: «Вся Уфа» / Telegram
Уфимцы заметили «обновку» у системы городского электротранспорта.

Как пишут местные СМИ, один из вагонов получил оформление от московского художника Сергея Имана. По задумке, рисунок иллюстрирует сцену из башкирского эпоса «Урал-Батыр».

Уфимцы уже поделились своими впечатлениями от нового оформления вагона.

— Мода пошла на такие непонятные рисунки! То на домах, то на трамваях… — написала Лилия Г.
— А мне нравится! Что-то новенькое, — ответила уфимка Евгения.
— Без разницы, какой цвет и рисунок, лишь бы трамваи были новее и ходили почаще, — заключила горожанка Олеся.

Отметим, кисти того же автора принадлежит роспись фасада дома по проспекту Октября.

«Урал Батыр» —башкирский эпос и памятник башкирской словесности. Был впервые записан в начале XX века, до этого передавался устно сказителями-сэсэнами.

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