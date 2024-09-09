Диетолог сообщила о последствиях некоторых диет

Posted 9 сентября, 04:00
Published 9 сентября, 04:00
Modified 12 сентября, 23:28
Updated 12 сентября, 23:28
Монодиета, где используется один продукт в течение длительного времени, может привести к дефициту белков, анемии и снижению иммунитета. Фруктовая и овощная диета, несмотря на снижение веса, чревата гастритами и язвами из-за избытка кислот. Интервальное голодание также под угрозой критики — без физических упражнений оно может привести к потере мышечной массы. Гинзбург призвал к сбалансированному питанию для поддержания здоровья, пишет ИА RuNews24.ru.
Эксперт подчеркнул, что диеты, основанные на исключении или серьезном ограничении определенных групп продуктов, могут казаться эффективными в краткосрочной перспективе. Однако их продолжительное применение опасно для здоровья и может привести к обратному эффекту — набору веса после окончания диеты. Гинзбург призвал всех, кто стремится похудеть, помнить о важности сбалансированного питания, которое должно включать все группы макро- и микроэлементов для поддержания здоровья организма в долгосрочной перспективе.