Диетолог сообщила о последствиях некоторых диет

Эксперт подчеркнул, что диеты, основанные на исключении или серьезном ограничении определенных групп продуктов, могут казаться эффективными в краткосрочной перспективе. Однако их продолжительное применение опасно для здоровья и может привести к обратному эффекту — набору веса после окончания диеты. Гинзбург призвал всех, кто стремится похудеть, помнить о важности сбалансированного питания, которое должно включать все группы макро- и микроэлементов для поддержания здоровья организма в долгосрочной перспективе.