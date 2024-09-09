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Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа

Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа

9 сентября 2024, 10:57
В аэропорту его уже ждали сотрудники полиции и медики, сообщает в понедельник, 9 сентября, Telegram-канала Aviaincident.

Деструктивный пассажир едва не сорвал перелет по маршруту «Москва — Уфа» вечерним рейсом из аэропорта «Внуково» в воскресенье, 8 сентября. Уже на подлете к Башкирии, в небе над Самарской области, мужчина устроил дебош. Пассажир ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ не внимал увещеваниям кабинного экипажа и своих попутчиков.

Командир воздушного судна доложил о ЧП на борту самолета «Боинг-737-500» диспетчерам. Что именно вытворял мужчина, не уточняется. После короткого совещания первый пилот и наземные службы все же решили посадить самолет в аэропорту назначения. В Уфе деструктивного пассажира уже ждали стражи порядка и медики. Вероятно, он был пьян.

Проклятый авиарейс нашли в Башкирии
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