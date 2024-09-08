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Улицу в Уфе закроют на месяц

Улицу в Уфе закроют на месяц

8 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Об этом сообщили на ресурсах мэрии башкирской столицы.

Власти Уфы собираются ввести транспортные ограничения в деревне Мармылёво — населённом пункте в составе Жуковского сельсовета. Администрация городского округа намерена запретить движение по двум полосам на улице Сосновой — на отрезке в районе примыкания к трассе Дёма — Затон.

Введут ограничения в понедельник, 9 сентября. Снимут же — 10 октября. Как пояснили в мэрии Уфы, связаны такие мер с тем, что на участке улицы рабочие будут проводить работы с коммуникациями.

Ранее в Уфе начали собирать подписи за ускорение строительства «Южных ворот» — двухуровневой развязки на улице Пугачёва. Дорожные работы долгое время приводят к огромным пробкам в Кузнецовском затоне.

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