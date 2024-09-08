«Уфа» проиграла третий раз подряд

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Встреча для гостей закончилась сухим разгромом. На 15-й минуте вратарь «Уфы» пропустил мяч от Захара Фёдорова, а на 84-й минуте Тимур Жамалетдинов принёс ярославскому клубу второй мяч. Игра закончилась со счётом 2:0.
Гол от Жамалетдинова особенно изумил болельщиков — удар нападающий совершил на подступах к центральному кругу. Мяч пролетел прямо над головой уфимского голкипера — не помог ему отбить удар даже рост почти в 2 метра.
По итогам матча «Шинник» занял 12-ю строчку в таблице первенства, «Уфа» же осталась на 16-м. Поражение для башкортостанской команды стало третьим в Первой лиге.
Любители футбола, судя по всему, больших надежд на уфимскую команду в этот день не возлагали — на портале «Чемпион» 52% ставок были сделаны на «Шинник» и только 35% — на гостей. Ещё 13% были уверены в ничьей.