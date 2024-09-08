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Posted 8 сентября 2024, 04:27

Published 8 сентября 2024, 04:27

Modified 8 сентября 2024, 19:57

Updated 8 сентября 2024, 19:57

«Уфа» проиграла третий раз подряд

«Уфа» проиграла третий раз подряд

8 сентября 2024, 04:27
Фото: 1MI.
Ярославль в субботу, 7 сентября, принял матч ФК «Шинник» против уфимской команды.

Встреча для гостей закончилась сухим разгромом. На 15-й минуте вратарь «Уфы» пропустил мяч от Захара Фёдорова, а на 84-й минуте Тимур Жамалетдинов принёс ярославскому клубу второй мяч. Игра закончилась со счётом 2:0.

Гол от Жамалетдинова особенно изумил болельщиков — удар нападающий совершил на подступах к центральному кругу. Мяч пролетел прямо над головой уфимского голкипера — не помог ему отбить удар даже рост почти в 2 метра.

По итогам матча «Шинник» занял 12-ю строчку в таблице первенства, «Уфа» же осталась на 16-м. Поражение для башкортостанской команды стало третьим в Первой лиге.

Любители футбола, судя по всему, больших надежд на уфимскую команду в этот день не возлагали — на портале «Чемпион» 52% ставок были сделаны на «Шинник» и только 35% — на гостей. Ещё 13% были уверены в ничьей.

«Уфа» всухую проиграла московскому клубу
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Напомним, в последний день лета «Уфа» понесла поражение в игре с московским «Торпедо»

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