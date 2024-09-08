Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Миякинского убийцу», зарезавшего зимой 2023 года парня и несовершеннолетнюю девушку, освободили из мест лишения свободы. Об этом заявляет Telegram-канал «Честный репортаж».
Напомним, жуткая трагедия, которую освещал Mkset, произошла в селе Киргиз-Мияки. Как считает следствие, мотивом поступка парня — на тот момент 22-летнего — стала ревность к 16-летней возлюбленной. С новым 20-летним бойфрендом убийца застал парочку в сельском парке. К злодеянию он подготовился заранее — вооружился молотком и топором.
Совершив расправу, подсудимый решил скрыться на автомобиле и по пути устроил смертельное ДТП. Молодой человек врезался в отечественную «Гранту» — водитель легковушки погиб на месте. Ещё один пассажир и сам виновник аварии попали в больницу. Меру пресечения прикованному к кровати убийце избирали прямо в госпитале.
В марте 2024 года подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы. По информации Telegram-канала, позже преступник отправился добровольцем в зону боевых действий. Там он получил ранение и отправился домой. Родственники убитых подростков заявляют, что компенсации от убийцы они так и не получили.