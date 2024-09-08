Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО

В марте 2024 года подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы. По информации Telegram-канала, позже преступник отправился добровольцем в зону боевых действий. Там он получил ранение и отправился домой. Родственники убитых подростков заявляют, что компенсации от убийцы они так и не получили.