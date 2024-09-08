mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2024, 08:03

Published 8 сентября 2024, 08:03

Modified 8 сентября 2024, 20:06

Updated 8 сентября 2024, 20:06

Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО

Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО

8 сентября 2024, 08:03
Фото: 1MI.
Стало известно продолжение истории с двойным убийством, которое шокировало весь регион.

«Миякинского убийцу», зарезавшего зимой 2023 года парня и несовершеннолетнюю девушку, освободили из мест лишения свободы. Об этом заявляет Telegram-канал «Честный репортаж».

В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП
Узнать подробнее

Напомним, жуткая трагедия, которую освещал Mkset, произошла в селе Киргиз-Мияки. Как считает следствие, мотивом поступка парня — на тот момент 22-летнего — стала ревность к 16-летней возлюбленной. С новым 20-летним бойфрендом убийца застал парочку в сельском парке. К злодеянию он подготовился заранее — вооружился молотком и топором.

Совершив расправу, подсудимый решил скрыться на автомобиле и по пути устроил смертельное ДТП. Молодой человек врезался в отечественную «Гранту» — водитель легковушки погиб на месте. Ещё один пассажир и сам виновник аварии попали в больницу. Меру пресечения прикованному к кровати убийце избирали прямо в госпитале.

В Башкирии молодой парень сядет в тюрьму на 20 лет
Узнать подробнее

В марте 2024 года подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы. По информации Telegram-канала, позже преступник отправился добровольцем в зону боевых действий. Там он получил ранение и отправился домой. Родственники убитых подростков заявляют, что компенсации от убийцы они так и не получили.

Читайте также:
Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВОУбийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВОНовые штрафы придумали в Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Убийство#Суд#Башкортостан#Компенсации#ДТП#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Спецоперация#СВО#Наказание#Преступления#Инциденты#Ревность#Ранение#Курск#Курская область#Киргиз-Мияки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика