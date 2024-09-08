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Posted 8 сентября 2024, 04:13

Published 8 сентября 2024, 04:13

Modified 8 сентября 2024, 19:57

Updated 8 сентября 2024, 19:57

Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина

Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина

8 сентября 2024, 04:13
Фото: 1MI.
Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета в воскресенье, 8 сентября.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке в СНТ «Мотор» под Уфой. Как говорится в публикации на ресурсах Следкома, со слов жителей, в садовом товариществе ещё несколько лет назад незаконно повысили тарифы на электроэнергию —по этой причине некоторые владельцы участков на территории СНТ больше не имели возможности оплачивать счета. Одной из них стала пожилая женщина со статусом «Дитя войны», пенсионерка вынуждена жить без света с 2021 года.

Садоводы также указали на то, что в СНТ появилась новая трансформаторная будка, из-за которой цены на электричество в очередной раз могут поднять.

Со слов авторов обращения, после которого ведомство инициировало проверку, садоводы множество раз обращались в правоохранительные органы — результатов эти жалобы не принесли. Более того, ранее скандал в СНТ освещали по местному телевидению.

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Ранее Бастрыкин поставил на контроль расследование избиения ребёнка на детской площадке в Уфе.

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