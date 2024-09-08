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Хабиров благодарит Башкирию за доверие

Хабиров благодарит Башкирию за доверие

8 сентября 2024, 19:00
Фото: 1MI
Центральный избирком еще не подвел итоги голосования за нового руководителя региона, а действующий, кажется, уже празднует победу.

Избирательные участки закрылись в Башкирии в 20:00 в воскресенье, 8 сентября. Три дня, с 6 по 8 сентября 2024 года, жители Республики Башкортостан выбирали нового руководителя региона. В бюллетенях значились пять кандидатов. Один из них — действующий Глава Башкирии Радий Хабиров, и, судя по его посту в онлайн-канале, он мало сомневается в том, что проиграл.

Выборы в Башкирии: кто есть кто
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По данным Центрального избирательного комитета России на 23:30 8 сентября, явка на выборы Главы Башкирии составила 69,22%. Это значительно выше, чем активность избирателей в других регионах. К примеру, в Оренбургской области губернатора выбрали менее 49% жителей региона, а в Курганской — чуть более 36%.

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