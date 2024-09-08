Хабиров благодарит Башкирию за доверие

Избирательные участки закрылись в Башкирии в 20:00 в воскресенье, 8 сентября. Три дня, с 6 по 8 сентября 2024 года, жители Республики Башкортостан выбирали нового руководителя региона. В бюллетенях значились пять кандидатов. Один из них — действующий Глава Башкирии Радий Хабиров, и, судя по его посту в онлайн-канале, он мало сомневается в том, что проиграл.