Хабиров благодарит Башкирию за доверие

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Избирательные участки закрылись в Башкирии в 20:00 в воскресенье, 8 сентября. Три дня, с 6 по 8 сентября 2024 года, жители Республики Башкортостан выбирали нового руководителя региона. В бюллетенях значились пять кандидатов. Один из них — действующий Глава Башкирии Радий Хабиров, и, судя по его посту в онлайн-канале, он мало сомневается в том, что проиграл.
По данным Центрального избирательного комитета России на 23:30 8 сентября, явка на выборы Главы Башкирии составила 69,22%. Это значительно выше, чем активность избирателей в других регионах. К примеру, в Оренбургской области губернатора выбрали менее 49% жителей региона, а в Курганской — чуть более 36%.